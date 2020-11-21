Kurtulmuş: Türkiye bir kaç yıl içerisinde tank ve uçak motorunu yapacak noktaya gelecektir - Son Dakika

Kurtulmuş: Türkiye bir kaç yıl içerisinde tank ve uçak motorunu yapacak noktaya gelecektir

21.11.2020 19:04
Kurtulmuş: Türkiye bir kaç yıl içerisinde tank ve uçak motorunu yapacak noktaya gelecektir, System.String[]

Yüksel KOÇ-Kubilay ÖZEV / AK Parti Bakırköy İlçe Kongresi'nin ardından Fatih İlçe Kongresi'ne de katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada savunma sanayinin yüzde 70'ten fazla millilik oranına ulaştığını belirterek, "Türkiye neredeyse, bundan da rahatsızlık duyuyorlar ama söyleyeceğim.

Yüksel KOÇ-Kubilay ÖZEV/ AK Parti Bakırköy İlçe Kongresi'nin ardından Fatih İlçe Kongresi'ne de katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada savunma sanayinin yüzde 70'ten fazla millilik oranına ulaştığını belirterek, "Türkiye neredeyse, bundan da rahatsızlık duyuyorlar ama söyleyeceğim. Türkiye birkaç yıl içerisinde tank motoru ve uçak motorunu da yapacak bir noktaya Allah'ın izniyle gelecektir" dedi.

'TÜRKİYE BELKİ 10 YIL İÇERİSİNDE KENDİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ KURACAK'

CHP'li bir kişinin bugün S-400'lerin aktive edilmemesini söylediğini hatırlatan Kurtulmuş, "Yine bugün CHP'den bir zat S-400 meselesinde Türkiye S-400'ü aktive etmemelidir demiş. Sen geç o konuyu, o konuyu anlamazsın. S-400 meselesinde niye Türkiye'ye böylesine engel çıkarıyorlar. Çok açık. Biliyorlar ki Türkiye böyle giderse, birkaç yıl içerisinde, belki 10 yıl içerinde Türkiye kendi milli savunma sistemini, hava savunma sistemini kuracak da onun için. İHA'lar, SİHA'lar Azerbaycan'da işe yaradıkça birilerinin uykusu kaçıyor. Avrupa'dan hemen demeçler gelmeye başladı; Türkiye'nin askeri gücünü önlememiz lazım. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Kimsenin bir damla petrolünde gözümüz yok. Kimsenin bir gram altınında gözümüz yok. Ama diyoruz ki ne kimsenin hakkını yeriz nede kimseye hakkımızı yediririz. Onun için rahatsız olmaya devam etsinler bizde yerli milli üretimimizi arttırarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.


AK Parti, Türkiye, Uçak, Tank, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurtulmuş: Türkiye bir kaç yıl içerisinde tank ve uçak motorunu yapacak noktaya gelecektir - Son Dakika


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