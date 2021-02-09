Kürtün Baraj Gölü üzerindeki 165 metre uzunluğundaki asma köprü yöre halkının ulaşımını sağlıyor - Son Dakika

Kürtün Baraj Gölü üzerindeki 165 metre uzunluğundaki asma köprü yöre halkının ulaşımını sağlıyor

09.02.2021 14:28

Kürtün Baraj Gölü üzerindeki 165 metre uzunluğundaki asma köprü yöre halkının ulaşımını sağlıyor Geçtiğimiz yıllarda bir kişinin düşerek hayatını kaybettiği köprüyü yöre halkı tadilat yaparak kullanmaya devam ediyor İlk kez köprüyü kullananlar sallantı nedeniyle korkarak köprüyü...

Kürtün Baraj Gölü üzerindeki 165 metre uzunluğundaki asma köprü yöre halkının ulaşımını sağlıyor

Geçtiğimiz yıllarda bir kişinin düşerek hayatını kaybettiği köprüyü yöre halkı tadilat yaparak kullanmaya devam ediyor

İlk kez köprüyü kullananlar sallantı nedeniyle korkarak köprüyü kullanmaktan vazgeçiyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün Baraj Gölü'nde Araköy köylüleri tarafından baraj gölünün etrafını dolaşan yolu kısaltmak için kendi imkanlarıyla 2004 yılında yaptıkları asma köprü yöre halkı tarafından yoğun olarak kullanılıyor.

Eskiden dere yatağında kullandıkları çifte köprülerin su altında kalmasının ardından Kürtün ilçe merkezine mesafeleri uzayan köylüler yaptıkları asma köprüden ilk zamanlarda araçlarını da geçiriyordu. Ağaç zeminli olması nedeniyle bir süre sonra araç geçişine yasaklanan asma köprüde 2009 tarihinde bir vatandaş bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar sonucu baraj gölüne düşerek hayatını kaybetmişti.

Bu yıl yeniden güçlendirilerek modernize edilen köprü vatandaşlar tarafından Kürtün ilçe, Özkürtün Belde merkezine ulaşım sağlamakta kullanılıyor. Kürtün-Gümüşhane arasındaki karayolunun kenarından başlayıp baraj gölünün diğer yakasına ulaşımı kolaylaştıran köprü 165 metrelik uzunluğu nedeniyle sürekli sallanırken üzerinden ilk defa geçmeyi tecrübe edenler korkarak geri dönüyor.

İstanbul'daki Boğaz köprüsüne benzemesi nedeniyle köylüler köprünün her iki yakasını "Araköy yakası" ve "Karaçukur yakası" olarak nitelendirdiği köprü sosyal medyada da ilgi gören mekanlardan birisi.

Araköy köyünde 2 dönemdir muhtarlık yapan Ali Işık, barajın yapılıp su tutulmasıyla birlikte köprüye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Yollarımız kapandıktan sonra köprüye ihtiyaç oldu. Bizim Kürtün'e yakınlığımız 5 kilometreyken çıktı 20 kilometreye. Haliyle burada herkesin aracı olmayınca mecbur köprüye ihtiyaç doğdu. O zamanki muhtarımız sağ olsun köprüyü iş adamlarıyla yardımlaşarak başladı 2004 yıllarında. 2005-2006 yıllarında faaliyete geçti. O zaman araç geçişleri de yapıldı" dedi.

Bu mühendis değil de köylünün kafası ile yapılan bir köprü olduğunu kaydeden muhtar Işık, "Tahtalarda bozulma, çürüme olunca mecbur ikinci bir tadilat meydana geldi. Bu ikinci bir tadilat bu yıl içerisinde yapıldı. Şuan araç geçer ama devlet yapsa bunu daha sağlıklı ve daha iyi olur. Biz devletimizden bu köprümüzü iyi bir hale getirilip yapılmasını istiyoruz. Başka bir isteğimiz yok. Sonuçta 20 kilometrelik yolumuzu 5 kilometreye düşürecek. Bu haliyle yakıttan tasarruf olacak, vatandaş hasta olduğunda erken gitmesi sağlanacak ve haliyle buradan liseye ortaokula giden öğrencilerimiz buradan yürüme gidecek. Köprü daha güzel, daha iyi yapılırsa araçla geçeriz. Haliyle iyi bir hale getirilmesini devletimizden istiyoruz" diye konuştu.

"Köyden eskiden yürüme 3,5 saatte giderdik şimdi yarım saate düştü bu köprüyle"

2009 yılındaki kazada baraj gölünde hayatını kaybeden vatandaşın çocuğu olan Hüseyin Tokel ise "Küçüklükten beri buradayım. Doğma büyüme Araköylüyüm. 2009 yılının 26 Haziran tarihinde Afrika'da olan hortum gibi bir hortum vurdu köprüye. Köprü o zaman bu şekilde muntazam değildi. Köprünün yanındaki halatı düşünce babam da baraj gölüne düştü. İstanbul'daki boğaz köprüsüne benzetiyorlar burayı. Bir taraf Araköy yakası, bir taraf Karaçukur yakası. Köyden eskiden yürüme 3,5 saatte giderdik şimdi yarım saate düştü bu köprüyle" ifade etti.

Araköy sakinlerinden 26 yaşındaki Tunahan Yavuz da baraj yapılmadan önce derede çifte köprüler olduğunu, baraj su tuttuktan sonra altında kaldığını ve yollarının uzadığını hatırlatarak, "Köprülerimiz barajın altında kalınca, yolumuz uzayınca 3,5 saatlik bir hal aldı yolumuz. Köprümüz Avrupa yakası ile Anadolu yakası gibi olan Boğaziçi köprüsüne benzetiliyor. Bir tarafımız Karaçukur yakası, bir tarafımız Araköy yakası olmak üzere. Bu köprü bizim köyden Kürtün'e inmemiz, Gümüşhane'ye ulaşmamızda en önemli rol oynayan ulaşım aracı haline geldi. Ortaokul ve liseye bu köprüden geçerek gittik. 7'de evden çıkıyordum, yarım saat içinde derste oluyordum. Ana yolu kullansak 3,5 saatlik bir yolumuz var. Oradan yürüme şansımız yok" şeklinde konuştu.

Kürtün Baraj Gölü üzerindeki 165 metre uzunluğundaki asma köprü yöre halkının ulaşımını sağlıyor
Kürtün Baraj Gölü üzerindeki 165 metre uzunluğundaki asma köprü yöre halkının ulaşımını sağlıyor
Kürtün Baraj Gölü üzerindeki 165 metre uzunluğundaki asma köprü yöre halkının ulaşımını sağlıyor
Kürtün Baraj Gölü üzerindeki 165 metre uzunluğundaki asma köprü yöre halkının ulaşımını sağlıyor

Karaçukur, Gümüşhane, Kürtün, Baraj, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kürtün Baraj Gölü üzerindeki 165 metre uzunluğundaki asma köprü yöre halkının ulaşımını sağlıyor - Son Dakika


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