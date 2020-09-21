Kuru kayısı lisanslı deposuna ilk ürün teslimi yapıldı - Son Dakika

Kuru kayısı lisanslı deposuna ilk ürün teslimi yapıldı

Malatya'da kurulan Türkiye'nin ilk kuru kayısı lisanslı deposuna ilk ürün teslimi gerçekleştirildi.

Malatya'da kurulan Türkiye'nin ilk kuru kayısı lisanslı deposuna ilk ürün teslimi gerçekleştirildi.

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde, TMO-TOBB Tarım Ürünleri· Li·sanslı Depoculuk AŞ'nin (LİDAŞ) modern altyapıya sahip Türkiye'nin ilk kuru kayısı lisanslı deposunda gerçekleştirilen programda kayısı alımı yapıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya ve kayısı için bugün çok özel bir gün olduğunu söyledi.

Güldal, uzun yıllardır TMO'nun kuru kayısı alması yönünde bir beklenti olduğunu hatırlatarak, bugün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamayla TMO'nun kayısı alımının başlatıldığını ve fiyatının belirlendiğini ifade etti.

Bakan Pakdemirli tarafından 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 lira, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için ise 23 liranın açıklandığını anımsatan Güldal, şöyle devam etti:

"Fiyat piyasanın bir tık üzerinde, gerçekten üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanan bir fiyat oldu. Kuru kayısının fiyat istikrarsızlığının çözümlerinden bir tanesi özellikle bir devlet müdahalesinin ve de depolama kriterlerinin uygun olması, şartlarının iyi olması yönünde çalışma gerektiriyordu. Biz TMO olarak bu çalışmayı yaptık. Malatya gerçekten bir ilki de başarmış oldu. Kuru kayısı lisanslı depoculuk siteminde ilk örneği 6 bin ton kapasitesiyle burada yapıldı ve bitti. Lisanslı depomuz geçen hafta lisansını aldı ve kullanıma, çalışmaya hazır hale getirildi. Biz de zaman kaybetmeden Bakanımızın alım talimatını vermesi ve fiyatı açıklamasıyla burada ilk alımı gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Güldal, lisanslı deponun modern altyapıya sahip olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"TMO olarak lisanslı depoya giren her ürünü değerinde almak için varız. Üreticilerimizin TMO'yu tercih etmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Esasen çiftçimizin bunda büyük menfaati de var. Lisanslı depoya ürününü koyan çiftçi, bize TMO'ya satsın veya satmasın, elektronik ürün senedini aldıktan sonra bu senetle istediği gibi işlem yapabilir. Bu senetle TMO'ya satış yapabilir. Talimat verdiği anda TMO bu belge ile kendisine sunulan, satışa arz edilen ürünü alır ve aynı günde de değerini, parasını, karşılığını çiftçimize öder. Çiftçimiz isterse satmayıp Ziraat Bankasına götürüp bu senet talimatıyla zirai kredi kullanabilir, yüzde 70'ine kadar olan kısmını sıfır faizli kullanabilir. Ayrıca buraya gelen ürünün kesintisiz olarak fiyatı değerlendirilir ve ödenir."

Kuru kayısı lisanslı deposuna ilk ürün teslimi yapıldı

Toprak Malzemeleri Ofisi, Tarım Ürünleri, Türkiye, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 18:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuru kayısı lisanslı deposuna ilk ürün teslimi yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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