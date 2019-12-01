Son Dakika Haberleri: "Kuruluşun şehri"nde çekilen fotoğraflar ilçe tanıtımına katkı sağlayacak
Son Dakika Güncel 'Kuruluşun şehri'nde çekilen fotoğraflar ilçe tanıtımına katkı sağlayacak - Son Dakika

"Kuruluşun şehri"nde çekilen fotoğraflar ilçe tanıtımına katkı sağlayacak

6 saat önce

Türkiye'nin farklı illerinden Osmanlının kuruluş şehri olarak bilinen Bilecik'in Söğüt ilçesine gelen fotoğraf sanatçılarının çektiği kareler, ilçe tanıtımında kullanılacak.

Türkiye'nin farklı illerinden Osmanlının kuruluş şehri olarak bilinen Bilecik'in Söğüt ilçesine gelen fotoğraf sanatçılarının çektiği kareler, ilçe tanıtımında kullanılacak.

Söğüt Belediyesi ile Söğüt Tarih, Araştırma, Düşünce ve Kültür-Sanat Derneğinin davetiyle sosyal medyadan haberleşerek ilçeye gelen 30 fotoğraf sanatçısı, iki gün boyunca ilçenin farklı bölgelerini gezdi.

Başta Ertuğrul Gazi Türbesi, Hamidiye Külliyesi, Dar'ül Eytam, Söğüt Müzesi, Çelebi Mehmed Camisi ve Ertuğrul Gazi Mescidi'ni fotoğraflayan sanatçılar, ilçe tanıtımında kullanılması için eserlerini Söğüt Belediyesine bağışladı.

İki günlük foto safarinin ardından Söğüt Belediyesi Konferans Salonuna gelen sanatçılar, çektikleri kareleri Belediye Başkanı İsmet Sever'e teslim etti.

Sanatçılara teşekkür eden Başkan Sever, fotoğrafların her birinin çok değerli olduğunu söyledi.

İlçeyi karış karış gezen fotoğrafçıları tekrar Söğüt'e beklediğini ifade eden Sever, "Yapılan bu çalışma bizi onurlandırdı, ilçemize de büyük değer kattı. Bu fotoğraflar ilçemizin tanıtımına çok büyük katkı sunacak. Her bir sanatçımıza teşekkür ediyorum, emekleriniz bizim için çok değerlidir." ifadesini kullandı.

Türkiye, Bilecik, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Adaletli bir Türkiye için erken seçim istiyoruz
CHP'den Millet İttifakı'na Anayasa çağrısı: 4 aşamalı bir plan öngörüyoruz Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a Doğu Akdeniz tepkisi: Oldubittilere asla izin vermeyeceğiz Fatih Erbakan, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı: Yeniden büyük Türkiye istiyorsanız Yeniden Refah'ta toplanacaksınız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 04:42:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kuruluşun şehri"nde çekilen fotoğraflar ilçe tanıtımına katkı sağlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]