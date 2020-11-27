kuryelere HES kodu sorgulaması - Son Dakika

KORONAVİRÜSE karşı yeni alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde, paket servis uygulaması yaygınlaştı. İşleri giderek artan kuryelerin, virüs açısından taşıyıcı olup olmadıklarının denetlenmesi için bazı lüks sitelere girişte, HES kodu sorgulaması zorunlu hale getirildi. İzmir'deki motosikletli kuryeler önlemlere dikkat ederek çalıştıklarını ve uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 20 Kasım Cuma gününden itibaren lokanta ve restoranların işletmelerde müşteri kabul etmesi yasaklanırken, sadece paket servis olarak hizmet verebilecekleri açıklandı. İstanbul'da bir rezidansa yemek getiren kuryenin pozitif olduğu, bina girişinde yapılan HES kodu sorgulaması sayesinde ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından her gün çok sayıda noktaya sipariş teslim eden kuryelerin bulaş riskleri de tartışma konusu oldu.