Kuş bile dile geldi "O kupa Sivas'a gelecek" - Son Dakika
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Kuş bile dile geldi "O kupa Sivas'a gelecek"

24.05.2022 19:21

Kuş bile dile geldi "O kupa Sivas'a gelecek" Sivas'ta kurduğu uzun cümleler ile ünlenen Jopon isimli muhabbet kuşu Sivasspor ve Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde attığı sloganlarla yine gündem olduSİVAS Sivas'ta ezberlediği kelimeler ve attığı sloganlarla...

Kuş bile dile geldi "O kupa Sivas'a gelecek"

Sivas'ta kurduğu uzun cümleler ile ünlenen Jopon isimli muhabbet kuşu Sivasspor ve Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde attığı sloganlarla yine gündem oldu

SİVAS Sivas'ta ezberlediği kelimeler ve attığı sloganlarla ünlenen Jopon isimli muhabbet kuşu Sivasspor ve Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde attığı sloganlarla yine gündem oldu.

Sivas'ta yaşayan Ömer Bayrak'a ait Tepeli cinsi Japon isimli muhabbet kuşu, Sivasspor fanatikliğiyle dikkat çekiyor. Ziraat Türkiye Kupa Finali öncesinde Sivasspor lehine sloganlar atan Japon, "O kupa Sivas'a gelecek, hasret bitecek", "Kırmızı beyaz şampiyon Sivas", "Elhamdülillah Sivassporluyuz kardeş'" diyor. Bayrak'ın evlatlarından ayırmadığı ve gözü gibi baktığı kuşu Japon'a tuttuğu takımın sloganlarını 3 gün içersin de öğreterek, final maçı oynayacak Sivasspor'un kupayı almasını istiyor.

3 günde ezberletti

Ömer Bayrak, emek vererek bu günlere geldiğini belirterek, "Biliyorsunuz 26 Mayısta Sivasspor ile Kayserispor'un ziraat kupasında final maçı var. Kuşumuz, 'O kupa Sivas'a gelecek, hasret bitecek', 'Kırmızı beyaz şampiyon Sivas', 'Elhamdülillah Sivassporluyuz kardeş' gibi sloganları 3 gün gibi kısa bir sürede ezberlettim. Buraya gelene kadar sabır, emek ve sevgi gösterdim ve bu hale getirdik. İnşallah kupa maçı dostane bir maç olsun ama Sivassporumuz kazanarak döner inşallah" şeklinde konuştu.

Kuş bile dile geldi O kupa Sivas'a gelecek
Kuş bile dile geldi O kupa Sivas'a gelecek
Kuş bile dile geldi O kupa Sivas'a gelecek
Kuş bile dile geldi O kupa Sivas'a gelecek

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, Sivas, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kuş bile dile geldi 'O kupa Sivas'a gelecek' - Son Dakika


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