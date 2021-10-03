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"Kuş Oteli" Hersek Lagünü flamingo ve diğer göçmen kuşlarla şenlendi - Son Dakika

"Kuş Oteli" Hersek Lagünü flamingo ve diğer göçmen kuşlarla şenlendi

03.10.2021 11:01

Yalova'nın Altınova ilçesindeki, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş Oteli" olarak da adlandırılan Hersek Lagünü, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türünü ağırlamaya başladı.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş Oteli" olarak da adlandırılan Hersek Lagünü, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türünü ağırlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen Hersek Lagünü, son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği projelerle ayrı bir görünüme kavuştu.

Altınova Belediyesi tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu, en son sayımda 236 farklı kuş türüne ev sahipliği yaptığı belirlenen lagün, yazın konaklayan kuşların göç etmesinin ardından bugünlerde flamingoları ve diğer bazı göçmen kuş türlerini ağırlıyor.

152 hektar büyüklüğündeki lagün, özellikle "Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi" sayesinde herkesin kuşları izlemesine imkan sağlıyor.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortak bir şekilde bu alanı insanlığın hizmetine sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Lagünün, her geçen gün kuş türünün arttığı bir yer haline geldiğini vurgulayan Oral, şu ifadeleri kullandı.

"Buradaki tesislerimiz aynı zamanda bir Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesi, erişilebilirlik açısından engelli uyumlu bir tesis olarak Türkiye'de ilklerden. Şu anda gölümüz şenlendi, flamingolarımız geldi. Kuşlarımız buraya gelip dinleniyor, yiyor içiyor ve keyifleri geldiği zaman da gidiyorlar. Dolayısıyla burayı 'Kuş Oteli' olarak tarif ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı hafta sonu veya akşamüstü stres atmak için buraya bekliyoruz. Buradaki misafirlerimizi izlemelerini istiyoruz."

"Kuşlarımızın rahatsız edilmeleri, yaban hayvanlarının girişler önlendi"

Kuş gözlemcisi Fatih Bülbül ise lagünün, yüz ölçümüyle küçük olmasına rağmen Türkiye'deki 490 kuş türünden 236'sına ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Yaz göçmeni kuşların, yerini kış göçmeni kuşlara bıraktığını anlatan Bülbül, şöyle devam etti:

"Zaten buranın önemli kuşları kış göçmeni kuşlar. Bunlar da ördekler, flamingolar ve diğer kıyı ile kum kuşları. Önceki senelere göre bu mevsimde flamingolar çok iyi sayıdalar. 350'nin üzerinde flamingo alanımızda bulunmakta. Yine ördeklerden elmabaş patkalar, çamurcun, kum kuşları, balıkçıllar geldi. Kaşıkçı 4 birey vardı ama bunlar 15'e kadar çıkacaktır. Alanımız yıllar önce dışarıdan tehdide çok açıktı. 10 yıldır avcılar yok ve en önemlisi de yazın buraya üremek için gelen kuşlarımızın rahatsız edilmeleri, yaban hayvanlarının girişleri önlendi. O nedenle de alan artık korunmakta."

Kuş Oteli Hersek Lagünü flamingo ve diğer göçmen kuşlarla şenlendi
Kuş Oteli Hersek Lagünü flamingo ve diğer göçmen kuşlarla şenlendi
Kuş Oteli Hersek Lagünü flamingo ve diğer göçmen kuşlarla şenlendi
Kuş Oteli Hersek Lagünü flamingo ve diğer göçmen kuşlarla şenlendi
Kuş Oteli Hersek Lagünü flamingo ve diğer göçmen kuşlarla şenlendi

Sonbahar, Engelli, Yalova, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kuş Oteli' Hersek Lagünü flamingo ve diğer göçmen kuşlarla şenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kuş Oteli" Hersek Lagünü flamingo ve diğer göçmen kuşlarla şenlendi - Son Dakika
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