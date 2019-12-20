Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt mezarı başında anıldı - Son Dakika

Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt mezarı başında anıldı

6 saat önce

Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı ve Türkiye'nin ilk Adalet Bakanı Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt, ölümünün 76. Yıl dönümde mezarı başında anıldı.

Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt mezarı başında anıldı, System.String[]

Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı ve Türkiye'nin ilk Adalet Bakanı Kuşadalı Mahmut Esat Bozkurt, ölümünün 76. Yıl dönümde mezarı başında anıldı. Mahmut Esat Bozkurt'un Kuşadası- Selçuk Arvalya Mevkii'ndeki Aile Kabristanı'nda bulunan mezarındaki anma törenine Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ali Genç, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülden Güllüdağ, Bozkurt'un torunu Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan, yeğeni Ali Fuat Bozkurt ve Kuşadası Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu öğrencileri ile öğretmenleri katıldı.


Anma töreninde konuşan Bozkurt'un torunu Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan "Mahmut Esat Bozkurt her şeyden önce önemli bir hukuk insanıydı. Türkiye Cumhuriyeti hukukunun temellerinin atılmasına dedem Mahmut Esat Bozkurt'un büyük katkısı vardır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli silah arkadaşlarından olan Mahmut Esat Bozkurt, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için verilen büyük mücadelede de önemli bir yer almıştır. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile Mahmut Esat Bozkurt olmak üzere o dönem Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için mücadele veren tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum" dedi.


Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise Mahmut Esat Bozkurt'un fikirlerinin yaşatılması gerektiğini ifade ederek "Mahmut Esat Bozkurt, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli rol üstlenmiş bir devlet adamıdır. Fikirleri bugüne ve geleceğe ışık tutmaktadır. Onun fikirlerini yaşatmayı bir görev kabul ediyoruz" dedi.


Törene katılanlar yapılan konuşmaların ardından Mahmut Esat Bozkurt'un mezarına karanfil bıraktı. Tören Mahmut Esat Bozkurt'un ruhu için okunan duaların ardından sona erdi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Mahmut Esat Bozkurt, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:32 Kaynak: İHA
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