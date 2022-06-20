Kuşadası çarşısında dronelu denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası çarşısında dronelu denetim

20.06.2022 15:33
Kuşadası çarşısında dronelu denetim

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde drone destekli, trafiğe kapalı alanda motosikletler üzerinde uygulama yapıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde drone destekli, trafiğe kapalı alanda motosikletler üzerinde uygulama yapıldı. Yaklaşık 100 sürücüye kask ve trafiğe kapalı alanda araç sürmek suçundan cezai işlem uygulanırken, uygulama bölge esnafı tarafından takdirle karşılandı.

Kahramanlar Caddesi, Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı üzerinde motosiklet kullanımının artması üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Drone destekli yapılan uygulamada motosikletlerini trafiğe kapalı alana park eden veya trafiğe kapalı alanda araç kullanan ve kasksız gezen yaklaşık 100 sürücüye ceza yağdı. Yaklaşık iki buçuk saat süren uygulama bölge esnafı tarafından takdirle karşılandı. Uygulamanın her gün yapılması gerektiğini söyleyen esnaflar, "Yabancı ve yerli turistler çocuklarını rahat rahat sokakta gezdiremiyor. Sürekli bir motosiklet trafiği var ve günde birçok kez kaza ile karşı karşıya kalıyoruz. Bazen yeri geliyor bize bile çarpıyorlar. Bu uygulama çok güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti Aydın'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli JASAT'a yakalandı 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli JASAT'a yakalandı
Kaynak: İHA

Kuşadası, Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası çarşısında dronelu denetim - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:09 Acılı anne 19 yaşındaki oğlunun cenazesinde yürek dağladı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:17:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası çarşısında dronelu denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement