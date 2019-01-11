Kuşadası'nda 53 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçmeye çalışan 53 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Güzelçamlı
Mahallesi açıklarında bir lastik şişme botu durdurdu.
Lastik botta, aralarında çocukların da bulunduğu 27 Suriye
, 12 Irak
, 11 Filistin
ve 3 Mısır
uyruklu bulunduğu belirlendi.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:57 Kaynak: AA
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