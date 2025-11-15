Kuşadası'nda Emekli Astsubay Sokak Köpeğini Vurdu - Son Dakika
Kuşadası'nda Emekli Astsubay Sokak Köpeğini Vurdu

15.11.2025 20:09
Haber Videosu

Bir emekli astsubay, saldırdığı iddiasıyla sokak köpeğini vurdu, köpek tedavi altına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını öne süren emekli astsubay, bir köpeği tabancayla vurdu. Yaralı köpek tedavi altına alındı.

EMEKLİ ASTSUBAY, SOKAK KÖPEĞİNİ VURDU

Olay, saat 01.15 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde bulunan Güvercinada yolunda meydana geldi. Evine giden emekli Astsubay Murat G., yolda yürüdüğü sırada kendisine saldırdığını iddia ettiği sokak köpeklerinden birini belinden çıkardığı tabancayla vurdu.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı köpek, polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine Kuşadası Belediyesi'nin hayvan ambulansı olan 'Haybulans' ile barınağa götürülerek tedaviye alındı. Olaydan sonra polis ekiplerince yakalanan Murat G., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

