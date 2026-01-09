Kuşadası'nda Fırtına: 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kuşadası'nda Fırtına: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Kuşadası'nda Fırtına: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
09.01.2026 02:39
Kuşadası'nda fırtına nedeniyle denize düşen 3 işçiden 1'i hayatını kaybetti, 2'si kurtarıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, beş yıldızlı bir otelin önündeki iskelede bakım onarım çalışması sırasında 3 işçi, kuvvetli fırtına nedeniyle dengelerini kaybederek, denize savruldu. Bölgeye giden sahil güvenlik ekibi dalgalarla açığa sürüklenen işçilerden 2'sini sağ olarak kurtarırken, İsmail Dağ'ın (30) denizden cansız bedeni çıkarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Beş yıldızlı bir otelin iskelesinde bakım onarım çalışması sürdüren işçiler Abdullah K. (26), Muharrem D. (22) ve İsmail Dağ, kuvvetli fırtına nedeniyle dengelerini kaybederek, denize savruldu. 3 işçi dalgalarla açığa sürüklenirken, durumu fark eden otel çalışanları durumu 112 Acil Çağ Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri yaptıkları çalışmayla Abdullah K. ve Muharrem D.'yi sağ olarak kurtarırken, yaklaşık 100 metre açığa sürüklenen İsmail Dağ'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Abdullah K. ve Muharrem D.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

