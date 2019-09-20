Kuşadası'nda kıyı temizliği

Mavi denizleri korumak ve çevre bilincini artırmak amacıyla her yıl bahar aylarında gerçekleştirilen deniz ve kıyı temizliği etkinliği Kuşadası'nda yapıldı.

TURMEPA, TEMA, Kuşadası Belediyesi, İMEAK DTO İzmir Şube Yönetim Kurulu, Kuşadası Yolcu Limanı Ege Port personeli, Kuşadası Adviye Ertuğrul Acun Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri, Özel Ü.Naci Akdoğan Koleji öğrencileri, Kuşadası Bahçeşehir Koleji öğrencileri, Kuşadası İstek Okulları öğrencileri ve gönüllülerin katılımıyla Kuşadası Atatürk Bulvarı sahildeki yaklaşık 2 kilometrelik alanda karadan kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe İMEAK DTO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu da katıldı.



Etkinlik sonunda 219 kilogram katı atık toplandı.

Atatürk Meydanında son bulan etkinlikte "Yaşasın Deniz" mesajı verilirken cinslerine göre ayrılan atıkların doğada kaybolma süresi ve deniz ekosistemine verdiği zararlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.