Yüz yüze eğitim başladı Kuşadası'nda plajlar boş kaldı - Son Dakika

Yüz yüze eğitim başladı Kuşadası'nda plajlar boş kaldı

07.10.2020 17:36
Yüz yüze eğitim başladı Kuşadası'nda plajlar boş kaldı, System.String[]

TÜRKİYE'de yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçilmeye başlanmasıyla Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'na büyükşehirlerden gelen yazlıkçılar 1'inci adreslerine dönmeye başladı.

TÜRKİYE'de yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçilmeye başlanmasıyla Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'na büyükşehirlerden gelen yazlıkçılar 1'inci adreslerine dönmeye başladı. Yerli turistlerin bir kısmının Kuşadası'ndan ayrılmasıyla birlikte plajlarda yaşanan yoğunluk gözle görülür oranda azaldı. İlçenin mavi bayrağa sahip dünyaca ünlü plajları yabancı turistlere kaldı.

Türkiye genelinde yüz yüze eğitim dönemi geçtiğimiz 21 Eylül'de aşamalı olarak başladı. Öğrencilerin yeniden ders başı yapmasıyla birlikte Kuşadası'na İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden gelen yazlıkçılar 1'inci adreslerine dönmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Ekim Pazartesi günü 2, 3, 4, 8 ve 12'inci sınıfların da yüz yüze eğitime başlayacağını açıklaması dönüşü daha da hızlandırdı. Yerli turistlerin bir bölümünün turistik kentten ayrılması plajlardaki görüntülere de yansıdı. Sıcaklığın 30 derece olarak ölçüldüğü kentte, uygun havaya rağmen plajlar boş kaldı. Yerli turistin çekilmesiyle Kuşadası'nın mavi bayrağa sahip dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda yaşanan yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı. Plajlarda denize girip güneşlenenlerin çoğunluğunun yabancı turist olması dikkati çekti.'KASIM AYININ SONUNA KADAR TURİST BEKLİYORUZ'

Kuşadası'na kasım ayının sonuna kadar yerli ve yabancı turist beklediklerini belirten Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, 'Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Ekim Pazartesi günü 2, 3, 4, 8 ve 12'inci sınıfların da yüz yüze eğitime başlayacağını açıklaması ilçemizden yerli turistlerin bir kısmının ayrılmasına neden oldu. Bu da dolayısıyla otel ve plajlardaki yoğunluğun azalmasına yol açtı. Ancak hala yurt dışı pazarından rezervasyon talebi alıyoruz. Özellikle İngiltere pazarı yılın bu mevsiminde bizim için önemli bir kaynak oluşturacak' diye konuştu.


Yüz yüze eğitim başladı Kuşadası'nda plajlar boş kaldı
Yüz yüze eğitim başladı Kuşadası'nda plajlar boş kaldı
Yüz yüze eğitim başladı Kuşadası'nda plajlar boş kaldı
Yüz yüze eğitim başladı Kuşadası'nda plajlar boş kaldı
Yüz yüze eğitim başladı Kuşadası'nda plajlar boş kaldı
Yüz yüze eğitim başladı Kuşadası'nda plajlar boş kaldı
Yüz yüze eğitim başladı Kuşadası'nda plajlar boş kaldı

Kuşadası, Türkiye, turist, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüz yüze eğitim başladı Kuşadası'nda plajlar boş kaldı - Son Dakika

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