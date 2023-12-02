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Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı otelde yangın çıktı - Son Dakika

Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı otelde yangın çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangında yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

02.12.2023 - 18:41,
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Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde yangın

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangında, otelde yakalan yerli ve yabancı turistler tahliye edildi.

Olay, Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin elektrik tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa süre sonra mutfak bölümüne sıçrayan yangında otelin etrafını dumanlar sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otelde kalan yerli ve yabancı turistler ile personel tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çabaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Kuşadası, İtfaiye, Aydın, İtfaiye, 3. Sayfa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı otelde yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı otelde yangın çıktı - Son Dakika
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