Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı otelde yangın çıktı

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Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde yangın

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangında, otelde yakalan yerli ve yabancı turistler tahliye edildi.

Olay, Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin elektrik tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa süre sonra mutfak bölümüne sıçrayan yangında otelin etrafını dumanlar sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otelde kalan yerli ve yabancı turistler ile personel tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çabaları sürüyor.