Kuştepe'de 3 kişiyi pompalı tüfekle öldüren katil cinayetin nedenini itiraf etti

Geçtiğimiz cuma günü, Şişli Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta bir gecekondunun içinde 2'si kadın 3 kişi ölü bulunmuş, incelemelerin ardından cesetlerin Vahit Ateş ve Merve Özturan (27)'a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

ADAPAZARI'NDA YAKALANDI

Olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini tespit etti. Görüntüleri büyük bir titizlikle izleyen polis, şüphelinin İstanbul'dan ayrılarak Adapazarı'na gittiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Adapazarı'nda akrabasına ait bir gecekonduda saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Bülent P. sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. Şüphelinin olayda kullandığı silah da Çağlayan'da bir evin bahçesinde bulundu.

KISKANÇLIK İDDİASI

Ekiplerin incelemeleri sonucu Bülent P.'nin kız arkadaşı ile Vahit Ateş arasında ilişki olduğu, Bülent P.'nin Vahit Ateş'i uyardığı ancak Vahit Ateş'in görüşmeye devam ettiği ortaya çıktı. Bülent P.'nin, olay günü Kuştepe'deki gecekonduya geldiği, yanındaki tüfekle önce Vahit Ateş'i, sonra da T.V. ve Merve Özturan'ı öldürdüğü ortaya çıktı. Öte yandan şüphelinin 17 yaşındaki T.V. ile 27 yaşındaki Merve Özturan'ı olaya tanık oldukları ve olay sırasında bağırdıkları için öldürdüğünü anlattığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli B.P. adliyeye sevk edildi. Kuştepe'de 2'si kadın 3 kişiyi öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan Bülent P., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.