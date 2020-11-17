Bilecik'te 2020 yılında 11 bin 700 dekar tarım arazisi sulandı - Son Dakika

Bilecik'te 2020 yılında 11 bin 700 dekar tarım arazisi sulandı

17.11.2020 00:58
Bilecik'te 2020 yılında 11 bin 700 dekar tarım arazisi sulandı, System.String[]

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bilecik'te 2020 yılında 11 bin 700 dekar tarım arazisi sulandığını söyledi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bilecik'te 2020 yılında 11 bin 700 dekar tarım arazisi sulandığını söyledi.

Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam etiğini söyledi. Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ettiklerini anlatan, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız sözlerine şöyle devam etti;

"Bilindiği gibi Türkiye'de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti. Bu kapsamda Bilecik'te 20 Nisan 020 tarihinde başlayan sulama sezonun 20 Ekim 2020 tarihinde tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Bilecik ilimiz ve ilçelerimizde toplam 11 bin 700 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Bilecik il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 11 bin 700 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 103 milyon TL katkı sağladı. Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldü. İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz."

"Bilecik ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık"

Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Genel Müdür Kaya Yıldız, "Bilecik ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız" dedi. - BİLECİK

Kaya Yıldız, Bilecik, Tarım, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te 2020 yılında 11 bin 700 dekar tarım arazisi sulandı - Son Dakika Ekonomi


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