Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 222 bin 434 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 222 bin 434 oldu

24.05.2022 15:28
Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 222 bin 434 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 yılı Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya'da geçen ay toplam 5 bin 611 araç devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 yılı Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya'da geçen ay toplam 5 bin 611 araç devri yapıldı. İl genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 222 bin 434'e ulaştı.

TÜİK verilerine göre Kütahya'da 2022 yılının Nisan ayında 3 bin 823 otomobil, 80 minibüs, 20 otobüs, 758 kamyonet, 144 kamyon, 454 motosiklet, 326 traktör ve 6 özel amaçlı taşıt devri yapıldı.

Kütahya ili genelindeki motorlu kara taşıtlarının 110 bin 799'u otomobil, 3 bin 548'i minibüs, bin 797'si otobüs, 28 bin 582'si kamyonet, 7 bin 445'i kamyon, 34 bin 326'sı motosiklet, 35 bin 313'ü traktör, 624'ü ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 602 bin 867 oldu Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 602 bin 867 oldu Düzce'de kayıtlı araç sayısı 120 bini geçti Düzce'de kayıtlı araç sayısı 120 bini geçti
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Tragger, Kütahya, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 222 bin 434 oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın prezervatifteki spermleri cinsel organına enjekte etti, şok gerçek doktorda ortaya çıktı
15:23 65 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın katili: 11 bin liraya anlaştık, konuşurken kendimi kaybettim
15:22 Sevgilisi "intihar" demişti, cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonu cinayeti aydınlattı
15:22 Ezgi Mola, cinsel saldırı suçundan yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
15:09 Son seçim anketi yayınlandı: Ana muhalefet partisi CHP yüzde 24 bandında kalırken, İYİ Parti yükselişe geçti
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
14:52 Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu
14:44 Günlük kiralık evin camından düşen Rabia'nın arkadaşı anlattı: Bu kız atlayacak dedim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 15:34:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 222 bin 434 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement