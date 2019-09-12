Son Dakika Haberleri: Kütahya'dan Osmanlı Saraylarına giden şifa kaynağı
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Kütahya'dan Osmanlı Saraylarına giden şifa kaynağı

1 saat önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Üçbaş köyü sakinleri, 4 asırdır sarımsak yetiştirerek geçimlerini sağlıyor.

Kütahya'dan Osmanlı Saraylarına giden şifa kaynağı, System.String[]

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Üçbaş köyü sakinleri, 4 asırdır sarımsak yetiştirerek geçimlerini sağlıyor.


Üretilen sarımsaklar Türkiye'nin çeşitli illerinde satılırken, Japonya ve Almanya'ya ihraç ediliyor. Köy halkı asırlardır sarımsak ekerek geçimini sağlıyor.


Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "Germiyan (Üçbaş) sarımsağı, diğer bölgelerde yetişen sarımsaklar gibi 4 ay sonra solmuyor. Osmanlılar döneminde sarayın sarımsak ihtiyacının Üçbaş köyünden karşılandığı çeşitli kaynaklarda defalarca belirtilmiş ve Üçbaş sarımsağının Kütahya'nın Şaphane ilçesinden Osmanlı hanedanına gittiği tescillenmiştir" dedi.


Germiyan sarımsağının, 2008 yılında Üçbaş köyü belediye iken, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edildiğini belirten Başkan Daşhan, "Olgunlaşma süresi 130 gün olup, kışlık ve yazlık üretilebilmektedir. Yaprak özellikleri yeşil, konkav ve fazla yoğunlukta mumlu yapraklarla dik ve yarı dik şekilde gelişme göstermektedir. Germiyan sarımsağı sofralık ve sanayilik olarak kullanılmaktadır. Kurutulduktan sonra Ağustos ve Eylül aylarında ihracat ve iç piyasa satımı yapılmaktadır" dedi.


Dekarda 900 kilogram ile bir ton arasında verim alınabilen Germiyan sarımsağını, dünya çapında tanıtmak için önümüzdeki yıllarda çalışmalar yapacaklarını belirten Başkan Daşhan, "Bu şifa kaynağı eşsiz lezzetin ilçe ekonomisine daha fazla katkı sağlaması için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kütahya, Şaphane, Üçbaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:08 Kaynak: İHA
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