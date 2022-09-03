Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, V.T. ve E.T. isimli şahısların Simav ilçesinde bulunan bağ evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da 27 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi - Son Dakika

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