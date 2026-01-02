Kutuplaşmaya Son, Kucaklaşma Çağrısı

'MEMLEKETE HEP BERABER HİZMET ETMEYİ İSTERİZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı ilçesinde yaptırılan Muharrem Ekici Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı. Törende konuşan Özel, "Aramızda Saruhanlı Belediye Başkanımız var, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ekrem Başkan da burada. Bu toplantıyı onurlandırdı. Bu çok önemli. Rakip partiden bir siyasetçi olduğunda böyle çok sert siyasi eleştiriler yapmayı sevmem, doğru da bulmam. Gerçi Sayın Erdoğan'ın geçen hafta Çekmeköy'de açılışı vardı. Benim belediye başkanım, 'Gideyim mi' diye sormuştu. 'Git tabii ki Cumhurbaşkanı açılış yapıyor' dedim. Özel hastane açılışında bizimkilerin biraz kulaklarını kızartmış ama. Ben de uzaktan selamlarını aldım. Kulaklarımızı çınlatmış. Ben öyle yapmayacağım. Çünkü böyle günler birliğin ve beraberliğin günü. Sayın Erdoğan, bilir ya da bilmez. Kendisini ilk ziyaretimde de söylemiştim ona. Dedim ki 'Hacıhaliller benim köyüm. Bizim Manisa'da sizin teşkilat başkanıyla benim mahalle sorumlusu cenazeyi de birlikte kaldırıyorlar, düğünü de birlikte yapıyorlar.' Biz, Manisa'da kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın doğru olmasını, siyasi rekabetin seçimde kalmasını, memlekete hep beraber hizmet etmeyi isteriz. Bütün Saruhanlı, bütün Manisa şahit. Besim Başkan, Ekrem Başkan şahit. 2014'te biz; burada gördüklerinizin hemen hepsi, adaydık. Ben, büyükşehri kaybettim, Vehbi Bakırlıoğlu Akhisar'ı kaybetti, Semih Balaban Şehzadeler'i kaybetti. Yeni sistemde, köylerin oy verdiği sistemde 3 belediyemiz vardı; kaybettik. 18'de sıfır yaptık. Ben ilk 2019 belediye başkanı adayı olduğumda benden önceki aday yüzde 6 oy almıştı. Ama biz sağ, sol, o parti, bu parti, Alevi, Sünni, Kürt, Türk ayrımı yapmadan; Manisa'da insana değen siyasetle, el sıkarak, iyi günde, kötü günde var olarak, kimseyi arkada bırakmadan; kimseyi iyi gününde, kötü gününde, yasında, tasasında ya da bir beklentisi olduğunda, olmadığında yalnız bırakmadan bir siyaset yaptık. Manisa'da yüzde 60 oy aldık. Bir milletvekilliğimizin olduğu memlekette 4 milletvekiline çıktık. Son anketlere bakarsanız Manisa'da '6 kesin, 7'nci olacak mı' diye Saruhanlı İlçe Başkanım soruyor. Bir zamanlar Muharrem 6'dan seçilememişti, şimdi inşallah 6 milletvekili çıkaracağız. Biz bunu kavga ederek, kutuplaşarak değil; birbirimizi severek, insan ayırmadan, gerginliklerden medet ummadan yaptık" dedi.

'KUTUPLAŞMA BİTECEK VE KUCAKLAŞMA BAŞLAYACAK'

Türkiye'nin siyasetinde bir gerginlik ve bir kutuplaşma olduğuna değinen Özel, "Bir gün anam ile babamın gelip tanışıp evlendiği bu memleketime, belediye başkanı adayı geldim, milletvekili adayı geldim, milletvekili geldim, grup başkan vekili geldim. Bugün Genel Başkan olarak geldim. Ant olsun ki bir gün iktidar partisinin Genel Başkanı olarak geleceğim. ve ant olsun ki bu 1000 lira olan kıyma bir tek Manisa'da 550 lira olmayacak, bütün Türkiye'de bugünkünün üçte biri fiyatı olacak. Ant olsun ki hiçbir çocuk hayata kapatamayacağı kadar bir farkla geriden başlamayacak. Hiçbir çocuğa anasından, babasından yoksulluğu miras bıraktırmayacağız. Ant olsun ki Saruhanlı'daki çiftçi, aynen ilk zamanki Cumhurbaşkanının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yeniden 'Milletin efendisi' olacak. Ant olsun ki Saruhanlı esnafının, kepenk kapatan esnafın, siftahsız güne, haftaya başlayan esnafın yüzünü güldürecek olan Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi olacak. ve size söz veriyorum; nasıl Saruhanlı'da AK Parti'lisi de dişçi Muharrem'i de seviyordu, Özgür Özel'i de seviyor, Ferdi Zeyrek'i de seviyor. Nasıl Saruhanlı'nın MHP'lisi ile sorunum yoksa, nasıl onların iyi gününde kötü gününde birbirimizi arıyorsak, CHP iktidar olduğunda Saruhanlı gibi, Manisa gibi Türkiye'de de kutuplaşma bitecek ve kucaklaşma başlayacak" diye konuştu.

'SÖZ VERDİK ATATÜRK'E, DÜNYA DEVİ OLACAĞIZ'

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bugün Ekrem Başkanı davet ettik, şeref verdi. Geçen hafta Çekmeköy'de sordular, belediye başkanıma 'git' dedim. Bundan sonra çağrımdır. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yaptıkları her açılışa iktidar partisi, AK Parti ve MHP'li başkanları, yöneticileri davet etsinler. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz. Artık bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin iklimden, ülkenin çıkması, omuz omuza kol kola hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemi gibi kalkınmaya yürümemiz lazım. Zenginliğe yürümemiz lazım. Söz verdik Atatürk'e, dünya devi olacağız. Gelişmiş ülkeleri yakalayacağız ve geçeceğiz. Bunun yürüyüşünü 2026'da başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun."

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,