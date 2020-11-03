Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'den Beyazgül'e ziyaret - Son Dakika

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'da bulunan Al-Zawawi, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Beyazgül, Al-Zawawi'ye hediye takdim etti.