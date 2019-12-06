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Kuyucak'ta gazilere madalyaları verildi

7 saat önce

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ve Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, gaziler ile bir araya gelerek gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyalarını takdim etti.

Kuyucak'ta gazilere madalyaları verildi, System.String[]

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ve Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, gaziler ile bir araya gelerek gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyalarını takdim etti.


Kuyucak Millet Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen programa Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Nazilli Sosyal Hizmet Müdürü Abdülgani Kavak, Nazilli Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, gaziler ve aileleri katılım sağladı.


Nazilli Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş'ın konuşmasının ardından Gazi Selahattin Yetkin anılarını paylaştı ve Madalya törenine geçildi.


Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ise "Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebei kahramanları, estansı tarihimizin aşaan abieleri, Türk kahramanlığının, Türk feakarlığının ölümsüz estanlarıır. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, aileleriyle birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan tüm gazilerimizi rahmetle anıyorum" dedi. - AYDIN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Metin Ertürk, Kuyucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:22 Kaynak: İHA
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