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Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı

15.11.2021 09:49
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı

ANTALYA'da, girdiği kuyumcu dükkanında iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) tabancayla öldürüp, yaklaşık 2 kilo altınla kaçtıktan sonra Afyonkarahisar'da yakalanan Serkan Özlü (24) tutuklandı.

ANTALYA'da, girdiği kuyumcu dükkanında iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) tabancayla öldürüp, yaklaşık 2 kilo altınla kaçtıktan sonra Afyonkarahisar'da yakalanan Serkan Özlü (24) tutuklandı.

Olay, 29 Ekim günü saat 08.30 sıralarında, Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki Arıkaya Kuyumculuk'ta meydana geldi. Başında kar maskesiyle dükkanına giren soyguncu, iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü tabanca ile vurup, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takılarla kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Soygun anı ve sonrasında saldırganın yolda yürümesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİ VE 2 KARDEŞİ YAKALANDIOlay sonrası geniş çaplı çalışma yürüten polis, şüpheliyi yakalamak için 2 özel ekip kurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ile Gasp Bürosu ekipleri, Serkan Özlü olduğunu tespit ettiği şüphelinin, Afyonkarahisar'da saklandığını belirledi. Cep telefonu sinyalinden teknik takibe başlayan polis, önceki gün Özlü'nün kullandığı otomobili Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada motor bölümünde beze sarılı kalaşnikof, şarjör, 15 mermi, 100 bin lira, 1 kilogram külçe ve 177 gram saf altın ele geçirildi. Polis, Özlü'nün yanı sıra kardeşleri S.Ö. (21) ve S.Ö.'yü (19) de gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi.'ÖLDÜRME AMACIYLA GİRMEMİŞTİM'Serkan Özlü'nün, ifadesinde belirttiği yerlerde yapılan aramalarda polis üniforması, silah ve malzemeler bulundu. Çeşitli suçlardan kaydı olan Özlü'nün poliste ağlayarak verdiği ifadesinde, soygunları kumar borcu yüzünden yaptığını söylediği bildirildi. İkinci soygun sırasında susturuculu tabanca ile vurduğu Abuzer Atakan Gür'ün ölmemesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulunduğu ortaya çıkan Özlü, soygun sonrasında kullandığı kaçış güzergahını polise en ince detayına kadar anlattı.Serkan Özlü'nün "Kumar borcum olduğu için ilk soygunu yaptım. Buradan aldığım altınları nakde çevirip kripto para Bitcoin'e yatırdım ancak kaybettim. Bu yüzden ikinci olayı gerçekleştirdim. Kuyumcuya öldürme amacıyla girmemiştim. Heyecanlandığım için ateş ettim. Kuyumcunun ölmek üzere olduğunu anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans istedim. Öldüğünü ise haberlerden öğrendim" dediği öğrenildi. DAHA ÖNCE DE SOYGUN YAPMIŞ

Serkan Özlü'nün, 17 Ekim 2020 tarihindeki kuyumcu soygununun da faili olduğu belirlendi. Özlü, polis üniformasıyla girdiği iş yerinde kuyumcuyu koli bandı ve kelepçeyle etkisiz hale getirdikten sonra 2 kilo altınla kaçmıştı. Özlü, bu soygunda kullandığı polis kıyafeti ile altınları sakladığı yerleri de ekiplere gösterdi. Gözaltında bulunan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Özlü, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, kardeşleri de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı
Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı

Karahisar, Kuyumcu, Antalya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kilo altın çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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