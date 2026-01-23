Kuyumcu Soygununda 2 Şüpheli Yakalandı

MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde silahla girdikleri kuyumcu dükkanında 4 altın bilezik ile 100 adet yüzüğü gasbeden 2 şüpheli, İzmir'de yakalandı. Şüphelilerin gasbettikleri altınlar ise ormanlık alanda bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gölmarmara ilçesi Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Ellerinde pompalı tüfek ile kuyumcu dükkanına giren maskeli iki kişi, iş yeri çalışanlarını silahla tehdit edip 4 altın kelepçe bilezik ile 4 tabla içerisinde toplam 100 adet altın yüzüğü bir çantaya koydu. Şüpheliler, daha sonra olay yerine geldikleri beyaz renkli otomobile binip, bölgeden uzaklaştı. Kuyumcu dükkanında çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin tespiti ve yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gölmarmara İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakası tespit edildi. Aracın son olarak İzmir'e gittiğinin belirlenmesi üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Müşterek yürütülen çalışmalarda, kimlikleri saptanan H.S. (26) ve Y.G. (39) isimli şüpheliler, İzmir'de yakalandı. Şüpheliler, iş yerinden gasbettikleri altınlar ile olayda kullandıkları pompalı tüfeği Saruhanlı ilçesine bağlı Heybeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sakladıklarını itiraf etti. Şüphelilerin verdiği adrese giden ekipler, gasbedilen altınları ve silahı buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Manisa'ya getirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.