Kuyumcudan koronavirüse karşı şeffaf naylonlu önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuyumcudan koronavirüse karşı şeffaf naylonlu önlem - Son Dakika

Kuyumcudan koronavirüse karşı şeffaf naylonlu önlem

24 dakika önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında koronavirüse karşı önlem olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan şeffaf naylonla ayrıldı.

Kuyumcudan koronavirüse karşı şeffaf naylonlu önlem, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında koronavirüse karşı önlem olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan şeffaf naylonla ayrıldı. Alışveriş için gelen müşteriler, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Keşan'ın Büyük Cami Mahallesi Kunduracılar Caddesi'ndeki bur kuyumcu dükkanında çalışanlar, koronavirüse karşı hem kendilerini, hem de müşterileri korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla yapılan paravanla ayırdı. Çalışanlar, altın ve para alışverişini de naylonda açtıkları pencereden yaptı. İş yerine gelenlerin birçoğu da bu uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. Çalışanlar ayrıca müşterilere işlerinin bitmesinin ardından kolonya ya da el dezenfektanı da tutuyor.

'HEM BİZİM HEM DE MÜŞTERİLERİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN'

Kuyumcuda çalışan Özgür Taşkıran, müşterilerle çalışanlar arasındaki alanı ayıran tezgah üzerine naylon paravanla koronavirüs salgınına karşı tedbir aldıklarını belirterek, "Koronavirüs salgınının yayılmaya başlamasının ardından bu önlemi aldık. Hem bizim hem de müşterilerin sağlığı için güvenli mesafe oluşturmak istedik. Biz de böyle bir önlem aldık. Müşterilerimiz de gayet iyi karşılıyor. Kendileri de memnun oldu. Para veya altın alışverişi bittikten sonra müşterilerimize kolonya ya da el dezenfektanı da tutuyoruz" dedi.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Kuyumcuda alışveriş yapan Nurettin Arslan, "Çok güzel bir önlem. Gerekliydi. Ben pazarcıyım. Pazarda bizde eldivenlerimizi takıyoruz" dedi.

Lütfü Balaban da hem çalışan, hem de müşteri sağlığı açısından iyi bir önlem alındığını ifade ederek, "Başarılı bir düşünce olmuş. Takdir ediyoruz. Dünya genelinde virüs bir sorun olduğu için böyle önlemler alınıyor. Bu önlem de yerinde olmuş" dedi.

Öte yandan şehirdeki kuyumcuların 23 Mart Pazartesi gününden itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında 11.00-15.00 saatleri arasında hizmet verecekleri bildirildi.


Büyük Cami Mahallesi, Koronavirüs, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:34 Kaynak: DHA

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