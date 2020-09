DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Kuzeninin kocasını öldürmekten yargılandığı davada 15 yıl hapse mahkum edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kuzeninin kocası Deniz Baş'ı (28) otomobilinde tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Doğukan Aybey (20), son kez hakim karşısına çıktı. Son sözü sorulan Doğukan Aybey, "Adalete karşı boynum kıldan incedir, çok pişmanım" dedi. Mahkeme Doğukan Aybey'i 15 yıl hapisle cezalandırdı. Aynı davada 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanan Merve Nur Aybey (25) ise beraat etti.

Olay, 3 Aralık 2019 günü, Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Baş, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Merve Nur (Baş) Aybey'in ailesinin oturduğu evin önüne 07 ACB 271 plakalı otomobille geldi. Kenarda eşini gören Deniz Baş, otomobili sağa çekerek, yavaşlattığı sırada binanın arasından çıkan Merve Nur Aybey'in amcaoğlu Doğukan Aybey tarafından tüfekle ateş açıldı. Bunun üzerine kaçmaya çalışan Deniz Baş'ın otomobili, apartmanın bahçe duvarına çarptıktan sonra durdu. Doğukan Aybey ise aracın arkasından birkaç el daha ateş etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun çeşitli yerlerinde ateşli silah izi olan Deniz Baş'ı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Baş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Deniz Baş'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan Merve Nur Aybey ile Doğukan Aybey, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Merve Nur Aybey, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrolle serbest bırakıldı. Doğukan Aybey ise mahkemece tutuklandı.

Olaya ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, izlenilen kamera kayıtlarından Merve Nur Aybey'in sokakta elinde telefonla konuşurken, şüphelinin otomobille geldiği, Merve Nur Aybey'i gördüğünde otomobili durdurduğu, otomobili fark eden Merve Nur Aybey'in yaklaştığı sırada evden hızla çıkan Doğukan Aybey'in tüfekle otomobile ateş ettiği, ardından Merve Nur Aybey'in otomobilin kapısını açmaya çalıştığı ancak açamadığı, Doğukan Aybey'in elinden tüfeği alarak otomobilin arka koltuğuna koyduğu, olay yerinden kaçmadığı; diğer şüpheli Doğukan Aybey'in ise olay yerinden kaçtığı belirtildi. İddianamede şüphelilerden Merve Nur Aybey hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, Doğukan Aybey'in de 'kasten öldürmek' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Olaya ilişki dava Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın karar duruşmasına sanık Doğukan Aybey, SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden katılırken, salonda tarafların avukatları ve yakınları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Merve Nur Aybey, duruşmaya katılmadı. Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, tutuksuz sanık Merve Nur Aybey'in yeterli delil bulunamadığı için beraatını, diğer sanık Doğukan Aybey'in ise 'haksız tahrik altında adam öldürmek' suçundan cezalandırılmasını istedi. Deniz Baş'ın ailesinin avukatı ise savcının esas hakkında görüşüne katılmadıklarını, sanıkların her ikisinin de 'kasten öldürmek' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

'ADALETE KARŞI BOYNUM KILDAN İNCE'Mahkeme başkanı, davada karar verileceğini belirtilerek, son sözünü sorduğu tutuklu sanık Doğukan Aybey, "Ben kanuna saygılı bir insanım. Deniz Baş, bütün ailemi tehdit etti, saldırılar yaptı. Adalete karşı boynum kıldan incedir. Çok pişmanım" dedi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Merve Nur Aybey'in beraatına, Doğukan Aybey'in ise 'haksız tahrik altında adam öldürme' suçundan önce 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ardından da duruşmalardaki saygılı tavrı nedeniyle cezanın 6'da 1 indirimle itiraz yolu açık olmak üzere 15 yıl hapse düşürülmesine karar verdi.Öte yandan Merve Nur Aybey'in, eşinin ölümünün ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak, evlenmeden önceki soy ismini kullanmaya başladığı öğrenildi.

Sokağa saçılan paralar 30 saniyede toplandı

ERZİNCAN kent merkezinde bir kafenin ikinci katından sokağa atılan yaklaşık 10 bin TL, sokaktan geçen vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı. Olay, 24 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Ordu Caddesi üzerinde bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kafede oturan iki ortak arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası ortaklardan biri yaklaşık 10 bin TL'yi kafenin penceresinden sokağa savurdu. Gökyüzünden 50 TL'lik banknotların yağdığını gören vatandaşlar yaklaşık 30 saniye içerisinde 50'lik banknotları toplayarak oradan uzaklaştı. Paraları savuran kişi ve ortağı ise daha sonra hiçbirşey olmamış gibi kafeden ayrıldı. O anlar kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kafe çalışanları da olanların şaşkınlığı ile ne yapacaklarını bilemediklerini söylediler. Kafede garson olarak çalışan Burak Sarıtaş, kafenin ikinci katında müşterilere hizmet ettiği sırada masada oturan iki kişiden birinin birden ayağa kalkarak bağırmaya başladığını belirterek, "Elindeki paraları ikinci kattan aşağı doğru savurmaya başladı. Bizde şaşkınlıkla izledik, aşağıdaki insanlar da paraları alıp gittiler" konuştu. Kafedeki diğer çalışan Turgay Duyan ise masaya sipariş götürdüğünü ifade ederek, "Arkamı döner dönmez paraların aşağı doğru savrulduğunu gördüm. Aşağı indiğimde paraların hiçbirinin kalmadığını gördüm" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay anından güvenlik kamerası görüntüsü-Kafeden genel detay görüntü-Kafe çalışanlarının açıklaması

Fuhuş operasyonunda, kalorifer peteği arkasından zula çıktı

TRABZON'da, polis ekiplerinin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda, kalorifer peteğinin arkasında gizli geçit bulundu. Delinen duvardan, içeri girip saklanan 3'ü yabancı uyruklu kadın, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi. Yapılan aramada otel odasında kalorifer peteğinin arkasındaki duvarın delinmiş olduğu belirlendi. Fuhuş yaptıkları öne sürülen kadınların, delilen duvardan içeri girip polis baskınları sırasında oluşturulan özel bölmede saklandığı tespit edildi. Fuhuş baskınında gizlendikleri yerden çıkarılan 2'si Kırgızistan ve 1'i Moldova uyruklu 3 yabancı uyruklu kadın ve otelin işletme sahipleri F.B. ve H.İ. gözaltına alındı. Şüpheli kadınlara, 'fuhuş yapmaktan', işletme sahiplerin de 'fuhuşa aracılık ve yer temini' suçlarından adli işlem uygulandı.

KADINLAR ZULADAN ÇIKTI

Öte yandan, baskın anı polis kamerasına yansırken; şüpheli otel işletmecilerinin ifadelerinde ise, olası fuhuş baskını sırasında oteldeki kadınlara cep telefonuyla haber verip, kalorifer peteklerinin arkasındaki gizli geçitten yan binaya geçmelerini sağladıklarını itiraf etti.

Alkolün etkisiyle araçları yumruklayıp, bağırdı

Antalya'da aldığı aşırı alkolün etkisiyle park halindeki araçlara tekme atıp, yumruklayan kişi, "How are you ben İsmail" diye bağırdı. Sabah erken saatlerde meydana gelen olay, bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Olay, saat 05.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Aldığı aşırı alkolün ardından sokağa çıkan 40- 45 yaşlarında bir erkek, park halinde bulunan araçlara tekmeleyip, yumruklamaya başladı. Bir taraftan "How are you ben İsmail" diye bağırıp, "Nasılsınız" diye soran kişi, ara sokaklarda zaman zaman, çığlık atmayı sürdürdü. Şüpheli, gürültü üzerine evinin balkonlarına çıkan vatandaşlar tarafından cep telefonları tarafından anbean kaydedildi. Bağırmaya devam eden ve araçları yumruklayan şahıs, ara sokakta kameranın açısından çıkarak, gözden kayboldu.

İş yerinin önünde bulduğu içinde 2 bin lira olan çantayı polise teslim etti

Bursa'da esnaf Fatma Kaydı (35), iş yerinin önünde bulduğu, içinde yaklaşık 2 bin lira olan kadın çantasını polise teslim etti. Polis, paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi İsmail Efendi Caddesi'nde bijuteri dükkanı olan Fatma Kaydı, iş yerinin önünde siyah bir çanta olduğunu fark etti. Kaydı, çantayı uzun süre kimse almayınca çantanın içine baktı. Çantada yaklaşık 2 bin lira olduğunu gören Kaydı, polis ekiplerine haber verdi. Çantayı teslim alan polis, sahibini bulmak için çalışma başlattı. Fatma Kaydı, çantayı iş yerinin önünde bulduğunu söyleyerek, "Çantaya uzaktan baktığımda içinde paraların olduğunu gördüm. Hiç dokunmadan polise haber verdi. İnşallah sahibini bulurlar" dedi.