Kuzey Anadolu Fay Zonu'ndaki bir depremin Edirne için ciddi risk oluşturacağı belirtildi - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Araştırmacısı Dr. Selda Altuncu Poyraz, Marmara Denizi'nden Saroz Körfezi'ne kadar Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana gelecek bir depremin, Edirne için ciddi risk oluşturacağını söyledi.

Dr. Poyraz, Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çevrim içi düzenlenen "Edirne İli ve Civarının Depremselliği" konulu konferansta, Edirne il sınırları içinde aktif fay bulunmadığını ancak yakın çevresinde gerçekleşecek olası bir depremden etkilenmemesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin, Alp-Himalaya deprem kuşağı içerisinde olduğunu belirten Dr. Poyraz, Türkiye'deki depremlerin sığ odaklı olduğunu aktardı.

Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana gelecek bir depremin Edirne için risk oluşturabileceğini anlatan Poyraz, "Edirne il sınırları içerisinde aktif fay bulunmamakla birlikte çevresinde bulunan aktif fayların varlığı ve Edirne ilinin zemin koşulları düşünüldüğünde yakın çevresinde meydana gelebilecek olası bir depremden etkilenmesi kaçınılmazdır." dedi.

Tarihsel dönem deprem kayıtlarına bakıldığında Edirne'yi etkileyen depremlerin yaşandığını anlatan Poyraz, şöyle devam etti:

"Edirne'nin güney kısmı, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Marmara Denizi'nden geçen kuzey kolunun etkisi altındadır. MTA tarafından 2013 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası'nda da görüleceği gibi il sınırları dışında güneyde Kuzey Anadolu Fay Zonu, kuzey-kuzeybatıda Bulgaristan'dan geçen aktif faylar bölgedeki önemli tektonik yapılardır."

Olası depremlere karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Poyraz, zemin-yapı ilişkisinin çok iyi kurulması ve sıvılaşmaya bağlı olarak ortaya çıkacak sorunların belediyeler ve ilgili kamu kurumları tarafından ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.