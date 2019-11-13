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Kuzey Ege'de "ara tatil" hareketliliği

6 saat önce

Edremit Körfezi'ndeki turizmciler, 18 milyona yakın öğrencinin 18-22 Kasım'da yapacağı ilk ara tatili bekliyor.

Kuzey Ege'de

Edremit Körfezi'ndeki turizmciler, 18 milyona yakın öğrencinin 18-22 Kasım'da yapacağı ilk ara tatili bekliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine, ara tatilin ekonomik anlamda Ayvalık'a olumlu yansıdığını söyledi.

Rezervasyonlarda artış olduğunu belirten Ergin, şöyle konuştu:

"Özellikle butik oteller, pansiyoncular ve işletmecilerimiz yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bir rezervasyon artışı olduğunu ifade ediyorlar. Tabii bu durum bizler için güzel bir gelişme. Özellikle kış aylarında bu tür turistik işletmelerin ayakta tutunabilmeleri adına bu uygulama olumlu bir gelişme diye düşünüyorum. Baktığınız zaman bizim gibi özellikle kış aylarında yerli turizme bel bağlamış olan kasaba ve sahil ilçelerinde bu tür tatil şekillendirmeleri gözle görülür bir şekilde rezervasyon artışlarına sebep olmuştur. Bu durumun turizme, küçük işletmelerimize ve şehrimize ekonomik anlamda bir canlılık getireceğini de umut ediyoruz."

Ayvalık Otelciler Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak da ara tatilin kentte ekonomik hareketlenme sağlayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ayvalık'ta büyük otellerin büyük bir kısmı kış sezonunda masrafları karşılamakta zorlandıkları için şu anda kapalı durumdalar. Buna karşın bu mevsimde ilçede özellikle 'butik otel' dediğimiz tarihi konuk evlerinin faal olması turizm açısından daha büyük bir etken haline geliyor. Ara tatil uygulaması, Ayvalık'taki tarihi konak ve yalıların oluşumundan meydana gelen bu butik pansiyonları hareketlendirecektir."

Ankara, İstanbul ve İzmir'den Ayvalık'a ulaşımın kolaylaştırılmasının kente gelen ziyaretçi sayısını yüzde 25 ila 35 yükselttiğini ifade eden Çolak, ara tatil uygulamasının hem öğrencilere motivasyon açısından hem de turizm alanında olumlu sonuçları beraberinde getireceğine inandığını sözlerine ekledi.

Edremit Körfezi, Ayvalık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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