Kuzey Ege ve Güney Marmara'da turizmciler kademeli normalleşme dönemine umutlu başlıyor - Son Dakika

Kuzey Ege ve Güney Marmara'da turizmciler kademeli normalleşme dönemine umutlu başlıyor

17.05.2021 11:05
Kuzey Ege ve Güney Marmara'da turizmciler kademeli normalleşme dönemine umutlu başlıyor, System.String[]

Ege Denizi'nin kuzeyinde yer alan Edremit Körfezi ile Güney Marmara'da Kapıdağ Yarımadası'ndaki turizm işletmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kademeli normalleşme dönemi için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yer alan Edremit Körfezi ile Güney Marmara'da Kapıdağ Yarımadası'ndaki turizm işletmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kademeli normalleşme dönemi için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı.

Sahip olduğu 25 bini aşkın yatak kapasitesi ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sıralarda gelen Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Erdek ilçelerindeki işletmeler sezonu salgın tedbirleriyle açacak.

Yaz aylarında, ikinci konutları ve konaklama tesisleriyle çoğunlukla İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir'den konuklarını ağırlayan tesislerin sahipleri ve çalışanları yeni sezonda, izin verilecek kapasitelere göre yüksek dolulukla iyi bir turizm dönemi geçirmeyi umut ediyor.

Edremit'in Güre Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ceyhun Özsan, AA muhabirine, gereken tedbirleri alarak "Güvenli Turizm Sertifikası" sahibi olduklarını söyledi.

Maske, mesafe ve hijyenin önemine dikkati çeken Özsan, "İstanbul'a çok yakın bir bölgedeyiz. İstanbul'dan, Çanakkale'den, Türkiye'nin her yerinden gelen konuklarımızı ağırlamaya hazırız. Çalışma arkadaşlarımızı bu konuyla ilgili olarak biraz daha eğittik. En önemlisi de gelen konuklarımıza daha sağlıklı, daha güvenli bir tatil yaptırmak için altyapı çalışmalarımızı hızlandırdık." diye konuştu.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Yavuz da bu yıl turizm sezonunun geçen seneden daha iyi geçeceğini ümit ettiğini dile getirdi.

Yeni sezon için hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Yavuz, " Kuzey Ege'nin en büyük özelliği Kazdağları'yla denizin iyotu. Bölgemizin bu anlamda sağlık sisteminde de çok başarılı olduğunu düşünüyorum." dedi.

"İnsanlarımızın tatil yapma ve seyahat etme istekleri had safhaya ulaşmış durumda"

Ayvalık'ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları bölgesindeki bir otelin yönetim kurulu başkanı Bekir Berk, bölgenin özellikle temmuz ve ağustos aylarında çok hareketli olacağını vurguladı.

Rezervasyonlarda özellikle bu iki ay için hareketlilik yaşandığını bildiren Berk, "Güvenli Turizm Sertifikasının bulunması, Kovid-19 salgınına karşı gereken önlemlerin alınması, turizm çalışanlarının aşılarının tamamlanması; tüm bunlar olursa çok iyi bir turizm sezonu geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Cunda Uygulama Otelinin Müdürü Abdülaziz Yük ise rezervasyonlar doğrultusunda başladıkları hazırlıklara devam ettiklerini aktardı.

Tesisteki çalışanların tamamının Kovid-19 aşılarını yaptırdığı bilgisini veren Yük, şöyle konuştu:

"Uzun süre sokağa çıkma kısıtlamalarına maruz kalan vatandaşlarımızın evlerinde bunalmış durumda olduklarını düşünüyorum. Bu yüzden de yaz dönemiyle bu insanlarımızın tatil yapma ve seyahat etme istekleri had safhaya ulaşmış durumda. Zaten bu yönde otelimize yoğun rezervasyon talepleri geliyor. Öyle ki bu yıl temmuz ve ağustos aylarında çok yoğun bir misafir beklentisi içindeyiz."

Yük, kontrollü normalleşme dönemi için izin verilecek kapasite doğrultusunda maske, mesafe ve temizlik kuralları ile diğer koşullara uygun şekilde misafirlere en iyi hizmeti sunmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı da turizmcilerin iyi bir sezon geçirmesi temennisinde bulunarak, ilçede altyapı ve doğalgaz çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kuzey Ege, Edremit, Marmara, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuzey Ege ve Güney Marmara'da turizmciler kademeli normalleşme dönemine umutlu başlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı Tesla'nın Bitcoin sattığına yönelik iddiaları Elon Musk yalanladı Tesla'nın Bitcoin sattığına yönelik iddiaları Elon Musk yalanladı Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun? Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun? Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu

Son Dakika Haberleri
12:27 İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor
12:08 Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı
11:54 Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile Gazze konusunu görüştü
11:37 Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu
11:35 Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?
11:30 Dolar haftaya düşüşle başladı! 8,36'dan işlem görüyor
11:12 Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı
10:54 Uzman doktor koronavirüse yakalanan kanser hastalarının savaşını Pirus zaferine benzetti
10:50 Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş
İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor         
12:28
Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı         
12:08
Ummanlı turist, 10 bin doları gasp edilince gözyaşlarına boğuldu Ummanlı turist, 10 bin doları gasp edilince gözyaşlarına boğuldu         
12:01
Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu         
11:37
Kaya Çilingiroğlu, bir kadınla görüntülenince panik yaptı Kaya Çilingiroğlu, bir kadınla görüntülenince panik yaptı         
11:33
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı         
10:32
Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim!         
10:17
Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı         
09:37
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri         
09:10
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü         
22:41
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim         
17:10
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 12:35:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Ege ve Güney Marmara'da turizmciler kademeli normalleşme dönemine umutlu başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement