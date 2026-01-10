Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler

Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
10.01.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kore ordusu, Güney Kore tarafından gönderilen bir casus dronun düşürüldüğünü duyurarak, "İnsansız hava aracı (İHA) göndererek ülkemizin egemenliğini ihlal eden Güney Kore, yeni bir provokasyona giriştiği için ağır bir bedel ödeyecek" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerginlik Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik endişelerini artırırken, Pyongyang yönetiminden dikkat çeken bir iddia geldi.

Kuzey Kore ordusundan yapılan açıklamada, Güney Kore tarafından gönderilen bir casus dronun 4 Ocak'ta düşürüldüğü belirtilerek, "İlgili ordu birimlerimiz, insansız hava aracının (İHA) Kuzey Kore hava sahasında 8 kilometre uçmasına izin vermiş ve dronu özel elektronik harp araçlarıyla engelleyerek Kaephung bölgesindeki 101.5 rakımlı tepenin bin 200 metre uzağına düşürmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler

"156 KİLOMETRE UÇTUĞU BELİRLENDİ"

Görüntüleme sistemleri ile donatılmış olan İHA'nın detaylı incelemeye alındığı aktarılarak, "Yapılan çalışmalar sonucunda 4 Ocak günü saat 12.50 sıralarında Güney Kore'nin İnchon şehrindeki Kanghwa bölgesinden havalanan İHA'nın 100-300 metre yükseklikte, saatte 50 kilometre hızla 3 saat 10 dakika boyunca uçtuğu ve 156 kilometre mesafe kat ettiği belirlenmiştir" denildi.

"AÇIK BİR EGEMENLİK İHLALİ"

Söz konusu İHA'nın düşürülmeden önce Kuzey Kore'den sırasıyla 6 dakika 59 saniye ve 6 dakika 58 saniyelik video görüntüleri kaydettiği iddia edilerek, "Bu video verileri, İHA'nın bölgemizde keşif ve gözetleme yapmak amacıyla ülkemizin toprak bütünlüğünü ve hava sahasını ihlal ettiğinin açık bir kanıtıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.

"DÜŞMANLIĞIMIZI PEKİŞTİRDİ"

Güney Kore'nin geçtiğimiz yılın Eylül ayında da Kuzey Kore'ye İHA'lar gönderdiği hatırlatılarak, "Güney Kore, kamuoyu önünde diyalog çağrıları yapmasına rağmen provokatif eylemlerine son vermemektedir. Bu durum, Güney Kore'nin gerçek doğasına karşı duyduğumuz düşmanlığı yeniden pekiştirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"GÜNEY KORE, KİEV'DEKİ MANYAKLARIN KOPYASIDIR"

Son gelişmelerin Güney Kore'nin "en büyük düşman" olduğunu bir kez daha kanıtladığı vurgulanarak, "Güney Kore, bize saldırması durumunda kesinlikle yok edilecek bir hedeftir ve Kiev'deki manyakların mükemmel bir kopyasıdır" denildi. Güney Kore'nin son adımının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "İnsansız hava aracı (İHA) göndererek ülkemizin egemenliğini ihlal eden Güney Kore, yeni bir provokasyona giriştiği için ağır bir bedel ödeyecek" uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Güney Kore, Kuzey Kore, Pyongyang, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Fahiş aidatlara “dur“ diyecek düzenleme Meclis’e sunuldu Fahiş aidatlara "dur" diyecek düzenleme Meclis'e sunuldu
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı 3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

10:03
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
08:11
Köşeye sıkışan YPG’den Halep kararı
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
07:22
Operasyon YPG’yi böldü İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 11:31:12. #7.11#
SON DAKİKA: Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.