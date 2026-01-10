Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerginlik Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik endişelerini artırırken, Pyongyang yönetiminden dikkat çeken bir iddia geldi.

Kuzey Kore ordusundan yapılan açıklamada, Güney Kore tarafından gönderilen bir casus dronun 4 Ocak'ta düşürüldüğü belirtilerek, "İlgili ordu birimlerimiz, insansız hava aracının (İHA) Kuzey Kore hava sahasında 8 kilometre uçmasına izin vermiş ve dronu özel elektronik harp araçlarıyla engelleyerek Kaephung bölgesindeki 101.5 rakımlı tepenin bin 200 metre uzağına düşürmüştür" ifadeleri kullanıldı.

"156 KİLOMETRE UÇTUĞU BELİRLENDİ"

Görüntüleme sistemleri ile donatılmış olan İHA'nın detaylı incelemeye alındığı aktarılarak, "Yapılan çalışmalar sonucunda 4 Ocak günü saat 12.50 sıralarında Güney Kore'nin İnchon şehrindeki Kanghwa bölgesinden havalanan İHA'nın 100-300 metre yükseklikte, saatte 50 kilometre hızla 3 saat 10 dakika boyunca uçtuğu ve 156 kilometre mesafe kat ettiği belirlenmiştir" denildi.

"AÇIK BİR EGEMENLİK İHLALİ"

Söz konusu İHA'nın düşürülmeden önce Kuzey Kore'den sırasıyla 6 dakika 59 saniye ve 6 dakika 58 saniyelik video görüntüleri kaydettiği iddia edilerek, "Bu video verileri, İHA'nın bölgemizde keşif ve gözetleme yapmak amacıyla ülkemizin toprak bütünlüğünü ve hava sahasını ihlal ettiğinin açık bir kanıtıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.

"DÜŞMANLIĞIMIZI PEKİŞTİRDİ"

Güney Kore'nin geçtiğimiz yılın Eylül ayında da Kuzey Kore'ye İHA'lar gönderdiği hatırlatılarak, "Güney Kore, kamuoyu önünde diyalog çağrıları yapmasına rağmen provokatif eylemlerine son vermemektedir. Bu durum, Güney Kore'nin gerçek doğasına karşı duyduğumuz düşmanlığı yeniden pekiştirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"GÜNEY KORE, KİEV'DEKİ MANYAKLARIN KOPYASIDIR"

Son gelişmelerin Güney Kore'nin "en büyük düşman" olduğunu bir kez daha kanıtladığı vurgulanarak, "Güney Kore, bize saldırması durumunda kesinlikle yok edilecek bir hedeftir ve Kiev'deki manyakların mükemmel bir kopyasıdır" denildi. Güney Kore'nin son adımının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "İnsansız hava aracı (İHA) göndererek ülkemizin egemenliğini ihlal eden Güney Kore, yeni bir provokasyona giriştiği için ağır bir bedel ödeyecek" uyarısında bulunuldu.