Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi

Tüm dünya ABD\'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
05.01.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya ABD'nin Venezuela'ya yaptığı askeri operasyonu konuşurken Kuzey Kore yönetimi, askeri tatbikat kapsamında hipersonik füze denemesi gerçekleştirildiği ve füzelerin bin kilometre uçtuktan sonra Japon Denizi'ndeki hedefleri vurduğunu açıkladı.

Venezuela'ya düzenlenen operasyon ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılması dünya gündeminde yankı uyandırırken, Kuzey Kore yönetiminden yeni bir hamle geldi.

"BÜYÜK ATEŞ GÜCÜ SALDIRI GRUBU"NDAN FÜZE TATBİKATI

Kuzey Kore ordusuna bağlı "büyük ateş gücü saldırı grubundan" bir alt birliğin, ülkenin savaş caydırıcılığını ve silah sistemlerinin hazırlık seviyesini test etmek amacıyla dün füze fırlatma tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. Pyongyang'a bağlı Ryokpho Bölgesi'nden kuzeydoğu istikametine fırlatılan füzelerin bin kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi'ndeki (Japon Denizi) hedefleri vurduğu aktarılırken, tatbikat sayesinde hipersonik silah sistemlerinin görev icra kabiliyetinin doğrulandığı vurgulandı.

Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi

KİM: SALDIRI SİLAHLARINI SÜREKLİ GELİŞTİRMELİYİZ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, füze denemesinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tatbikat sayesinde, ulusal savunma açısından son derece önemli bir teknolojik görevin yerine getirildiğini teyit etmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda, ülkenin nükleer güçlerini gerçek savaşa hazırlama konusunda büyük başarılar elde edildiğini söyleyen Kim, "Askeri teknolojileri, özellikle de saldırı silahlarını sürekli olarak geliştirmeliyiz. Bu, öz savunma için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Ayrıca, düşmanların stratejik saldırı araçlarımızın sürekli seferber olduğunu ve bunların ölümcül olduğunu sürekli ve tekrar tekrar fark etmelerini sağlamak, savaş caydırıcılığını uygulamak için önemli ve etkili bir yöntemdir" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi

KİM KÜRESEL GÜVENLİK RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan silah testlerinin zorlu küresel güvenlik ortamına karşı bir tedbir olduğunu vurgulayan Kuzey Kore lideri Kim, "Bu tür faaliyetlerimizin amacı açıkça nükleer savaş caydırıcılığını artırmaktır. Son dönemdeki jeopolitik krizler ve karmaşık uluslararası olaylar bunun neden gerekli olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

ABD'YE GÖZDAĞI

Japonya ve Güney Kore, dün Kuzey Kore'nin birden fazla balistik füze fırlattığını açıklamıştı. Bölge ülkelerini alarma geçiren gelişme, ABD'nin Venezuela hamlesine karşı gözdağı olarak yorumlanmıştı. Dünkü test, Kuzey Kore'nin bu yıl yaptığı ilk füze denemesi olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: İHA

Ulusal Savunma, Japon Denizi, Kuzey Kore, Venezuela, Politika, Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi - Son Dakika

Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor
İstanbul’da korkunç kaza Trafiğin en yoğun olduğu noktaya uçarak girdi İstanbul'da korkunç kaza! Trafiğin en yoğun olduğu noktaya uçarak girdi
30 milyon euro reddedildi Trabzonspor’dan Oulai için rekor bonservis talebi 30 milyon euro reddedildi! Trabzonspor'dan Oulai için rekor bonservis talebi
Venezuela saldırısı Trump’a pahalıya patladı Kendi ülkesinde de binler yürüdü Venezuela saldırısı Trump'a pahalıya patladı! Kendi ülkesinde de binler yürüdü
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşanmaktan vazgeçti
Trump’ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı
“ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela’ya girdi“ iddiası "ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi" iddiası
Banyoda elektrikli soba yakan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti Banyoda elektrikli soba yakan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti
Megakentte lodos esareti Dev dalgalar sahilleri dövdü Megakentte lodos esareti! Dev dalgalar sahilleri dövdü

15:09
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
14:36
İstanbul’da hava bir anda değişecek Kar, fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor
13:50
Maduro sonrası harekete geçti İşte Hamaney’in Esad benzeri kaçış planı
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı
13:32
ABD’nin kaçırdığı Maduro’nun oğlundan çok konuşulacak “ihanet“ çıkışı
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak "ihanet" çıkışı
13:19
Kripto borsası MEXC’te büyük vurgun iddiası
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası
12:59
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım
12:51
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
12:17
ABD basını yazdı: Maduro’nun yerini alacak isim haftalar önce belirlendi
ABD basını yazdı: Maduro'nun yerini alacak isim haftalar önce belirlendi
12:09
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
11:29
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 15:16:36. #7.11#
SON DAKİKA: Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.