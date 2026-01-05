Tüm dünya ABD\'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi

Venezuela'ya düzenlenen operasyon ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılması dünya gündeminde yankı uyandırırken, Kuzey Kore yönetiminden yeni bir hamle geldi.

"BÜYÜK ATEŞ GÜCÜ SALDIRI GRUBU"NDAN FÜZE TATBİKATI

Kuzey Kore ordusuna bağlı "büyük ateş gücü saldırı grubundan" bir alt birliğin, ülkenin savaş caydırıcılığını ve silah sistemlerinin hazırlık seviyesini test etmek amacıyla dün füze fırlatma tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. Pyongyang'a bağlı Ryokpho Bölgesi'nden kuzeydoğu istikametine fırlatılan füzelerin bin kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi'ndeki (Japon Denizi) hedefleri vurduğu aktarılırken, tatbikat sayesinde hipersonik silah sistemlerinin görev icra kabiliyetinin doğrulandığı vurgulandı.

KİM: SALDIRI SİLAHLARINI SÜREKLİ GELİŞTİRMELİYİZ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, füze denemesinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tatbikat sayesinde, ulusal savunma açısından son derece önemli bir teknolojik görevin yerine getirildiğini teyit etmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda, ülkenin nükleer güçlerini gerçek savaşa hazırlama konusunda büyük başarılar elde edildiğini söyleyen Kim, "Askeri teknolojileri, özellikle de saldırı silahlarını sürekli olarak geliştirmeliyiz. Bu, öz savunma için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Ayrıca, düşmanların stratejik saldırı araçlarımızın sürekli seferber olduğunu ve bunların ölümcül olduğunu sürekli ve tekrar tekrar fark etmelerini sağlamak, savaş caydırıcılığını uygulamak için önemli ve etkili bir yöntemdir" değerlendirmesinde bulundu.

KİM KÜRESEL GÜVENLİK RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan silah testlerinin zorlu küresel güvenlik ortamına karşı bir tedbir olduğunu vurgulayan Kuzey Kore lideri Kim, "Bu tür faaliyetlerimizin amacı açıkça nükleer savaş caydırıcılığını artırmaktır. Son dönemdeki jeopolitik krizler ve karmaşık uluslararası olaylar bunun neden gerekli olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

ABD'YE GÖZDAĞI

Japonya ve Güney Kore, dün Kuzey Kore'nin birden fazla balistik füze fırlattığını açıklamıştı. Bölge ülkelerini alarma geçiren gelişme, ABD'nin Venezuela hamlesine karşı gözdağı olarak yorumlanmıştı. Dünkü test, Kuzey Kore'nin bu yıl yaptığı ilk füze denemesi olarak kayıtlara geçmişti.