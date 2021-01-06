Kuzey Kore liderinden itiraf: Ekonomi politikalarımız başarısız oldu - Son Dakika
BBC

Kuzey Kore liderinden itiraf: Ekonomi politikalarımız başarısız oldu

06.01.2021 13:22
Kuzey Kore liderinden itiraf: Ekonomi politikalarımız başarısız oldu, System.String[]

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İşçi Partisi'nin sekizinci kongresinde, uyguladığı ekonomi politikalarının büyük ölçüde başarısız olduğunu kabul etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İşçi Partisi'nin sekizinci kongresinde, uyguladığı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarının büyük ölçüde başarısız olduğunu kabul etti. Kim, geçmişin "acı tecrübelerini" tekrarlamayacağını söyledi.

Kuzey Kore medyasına göre, Kim Jong-un kongrede yaptığı konuşmada, İşçi Partisi'nin beş yıllık ekonomik planlarının hemen hemen bütün alanlarda "büyük ölçüde hedeflerine ulaşamadığını" belirtti.

Kim, "Özenli çabalar sonucu kaydettiğimiz başarıları ve zaferleri ilerletmeli, ama acı tecrübeleri yeniden yaşamaktan kaçınmalıyız" dedi.

Kuzey Kore lideri Salı günü parti kongresini açtığı konuşmasında ayrıca 2016'daki son kongreden bu yana ülkesinin "mucizevi bir zafer" kazandığını ifade etti.

Kim Jong-un'un bundan nükleer denemeleri kastettiği belirtiliyor.

Kim Jong-un, konuşmasında koronavirüsün yarattığı zorluklara rağmen "istikrarın sağlanması" konusunda işçileri övdü.

Pyongyang yönetimi, salgının ilk aşamalarında Çin ve Rusya ile sınırlarını kapatmış ve virüse yakalandığından şüphelenilen binlerce kişiyi karantinaya almıştı.

Kuzey Kore geçen yıl koronavirüs salgınının yanı sıra nükleer ve balistik füze geliştirme programları nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımlar ve doğal afetlerle de karşı karşıya kalmıştı.

Koronavirüsün ekonomiye etkileri

Kuzey Kore yönetimi, ülkede hiçbir Covid-19 vakası tespit edilmediğini açıklamıştı. Ancak Güney Kore merkezli IBK Ekonomik Araştırma Enstitüsü'ne göre virüs ülke ekonomisine zarar verdi.

Kuzey Kore'nin Çin ile ticareti 2020'nin ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80 azaldı, ülke ekonomisi ise yüzde 9.3 daraldı.

Ülkede bugüne kadar sekizincisi yapılan kongrede koronavirüs önlemlerinin uygulanmadığı ve 4750 delegenin ile 2000 izleyicinin maske takmadığı ve mesafe kurallarına uymadığı belirtiliyor.





ABD ile ilişkiler

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın göreve başlamasına iki hafta kala, Kim'in kongredeki konuşmalarında, dış politikaya da değinmesi bekleniyor.

Pyongyang ile Washington arasındaki ilişkiler, Trump ile Kim'in yürüttüğü resmi görüşmelerin ardından tıkanmıştı. ABD'nin uyguladığı yaptırımların gevşetilmesi karşılığında Kuzey Kore'nin vereceği tavizler konusunda anlaşmaya varılamamıştı.

Kim'in, Trump'ın tercih ettiği kişisel diplomatik tarzı Biden'ın terk etmesi ve Kuzey Kore'nin nükleer denemelerden vazgeçmesi konusunda baskı yapmasından kaygı duyduğuna dair söylentilerden söz ediliyor.

Seul'daki Ewha Üniversitesi uluslararası ilişkiler doçenti Leif-Eric Easley'ye göre, "Kim Jong-un'un nükleer arındırma, piyasaya açılma ve insan hakları alanında gelişme vaadinde bulunması beklenmiyor. İyimserler açısından, Biden yönetimi ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi, Güney Kore dahil ekonomik kalkınma olanaklarından söz edilmesi ve salgın döneminde insani yardım konusunda işbirliğine açık olması beklentileri söz konusu. Kötümserler ise Kim rejiminin askeri güce, kendine yeterli sosyalizme odaklanmasını ve muhaliflerin bastırılmasını bekliyor."

Kongrenin birkaç gün sürmesi ve Kim'in üst düzey parti yetkililerini ilan etmesi bekleniyor. Kim'in, kendisi ardından fiilen ikinci sırada yer alan kızkardeşi Kim Yo-jong'a da daha fazla sorumluluk vermesi bekleniyor.

Kuzey Kore liderinden itiraf: Ekonomi politikalarımız başarısız oldu
Kuzey Kore liderinden itiraf: Ekonomi politikalarımız başarısız oldu

İşçi Partisi, Koronavirüs, Kuzey Kore, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore liderinden itiraf: Ekonomi politikalarımız başarısız oldu - Son Dakika Dünya

BBC

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