Kuzey Kore nükleer programında 'kritik bir test' gerçekleştirdi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Kuzey Kore nükleer programında 'kritik bir test' gerçekleştirdi - Son Dakika Dünya

Kuzey Kore nükleer programında 'kritik bir test' gerçekleştirdi

6 saat önce

Kuzey Kore devlet medyası, ülkenin nükleer caydırıcılığına destek olacak "kritik bir test" gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kuzey Kore nükleer programında 'kritik bir test' gerçekleştirdi, System.String[]

Kuzey Kore devlet medyası, ülkenin nükleer caydırıcılığına destek olacak "kritik bir test" gerçekleştirildiğini açıkladı.

KNCA haber ajansına konuşan bir yetkili, testin Cuma akşamı Sohae Uydu Fırlatma Merkezi'nde başarıyla gerçekleştiğini söyledi. Konuyla ilgili başka bir detay paylaşılmadı.

ABD'nin Kuzey Kore ile nükleer programı hakkında yürüttüğü müzakerelerde bir ilerleme sağlanamadı.

Pyongyang yönetimi ABD'ye müzakerelerde ilerleme sağlamaları için yıl sonuna kadar süre verdi, aksi takdirde "yeni bir yol" izleyeceklerini açıkladı.

Kuzey Kore'nin Cuma akşamı test ettiği şeyin ne olduğu henüz bilinmiyor.

BBC'ye konuşan Federation of American Scientists (Amerikan Bilimciler Federasyonu) Kuzey Kore Uzmanı Ankit Panda bunun balistik füze motoru olabileceğini söyledi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Aralık başında gerçekleşen başka bir testte de bunun denendiğini duyurmuştu.

ABD Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun Pazar günü Güney Kore'nin başkenti Seul'u ziyaret edecek.

ABD Başkanı Donald Trump da Kuzey Kore ile bir anlaşmaya varmak istediğini açıklamıştı.

Trump Kuzey Kore ile anlaşmayı 2018'deki dış politika gündeminin ilk sıralarına koymuş, Kuzey Kore'ye adım atmasına rağmen görüşmelerde ilerleme sağlanamamıştı.

ABD de Perşembe günü Pasifik Okyanusu'nda yeni bir orta menzilli füze denedi. Bu füzenin testi ABD'nin bu yıl çekildiği rta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nca (INF) yasaklanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti
ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yedi Meksika devrim kahramanı Zapata'nın çıplak ve topuklu ayakkabılı tasviri tepki çekti Striptiz kulüplerine şirket hesabından para harcayan CEO görevden alındı

Son Dakika Haberleri
18:17 İptal edilen Kebap ve Şalgam Festivali TBMM gündeminde: Soylu; 'rakı yasağından sonra isim değişmiş' - Son Dakika Haber
18:07 Polatlı'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika Haber
18:05 HDP'li vekilin sözlerine Bakan Soylu'dan sert yanıt: Yazıklar olsun, katliam yapan PKK'dır - Son Dakika Haber
18:03 İçişleri Bakanı Soylu'dan festival açıklaması - Son Dakika Haber
17:50 ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yedi - Son Dakika Haber
17:07 Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:25:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Kore nükleer programında 'kritik bir test' gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]