Son Dakika › Güncel › Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kocaeli Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika
Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kocaeli Valiliğini ziyaret etti
7 saat önce
Kuzey Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kocaeli Valiliğini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:54 Kaynak: AA
Kuzey Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kocaeli Valiliğini ziyaret etti.
Valilik girişinde Vali Hüseyin Aksoy ve ilgililer tarafından karşılanan Hasan, şeref defterini imzaladı.
Basına kapalı ziyarette Hasan, Vali Aksoy ile bir süre görüştü.
Bakan Hasan, Vali Aksoy'a üzerinde kelebek olan anı objesi, Aksoy da Hasan'a vazo takdim etti.
Ziyarette, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago da hazır bulundu.
Lise öğrencisinin su diye satın aldığı pet şişeden kireç çözücü çıktı! MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir Erman Toroğlu: Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım Kocaeli psikolojk sorunları olan genç intihar etti