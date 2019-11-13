Son Dakika Haberleri: Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kocaeli Valiliğini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kocaeli Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kocaeli Valiliğini ziyaret etti

7 saat önce

Kuzey Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kocaeli Valiliğini ziyaret etti.

Kuzey Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kocaeli Valiliğini ziyaret etti.

Valilik girişinde Vali Hüseyin Aksoy ve ilgililer tarafından karşılanan Hasan, şeref defterini imzaladı.

Basına kapalı ziyarette Hasan, Vali Aksoy ile bir süre görüştü.

Bakan Hasan, Vali Aksoy'a üzerinde kelebek olan anı objesi, Aksoy da Hasan'a vazo takdim etti.

Ziyarette, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago da hazır bulundu.

Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kocaeli Valiliğini ziyaret etti

Hüseyin Aksoy, Makedonya, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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