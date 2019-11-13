Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kocaeli Valiliğini ziyaret etti

Kuzey Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kocaeli Valiliğini ziyaret etti.

Valilik girişinde Vali Hüseyin Aksoy ve ilgililer tarafından karşılanan Hasan, şeref defterini imzaladı.

Basına kapalı ziyarette Hasan, Vali Aksoy ile bir süre görüştü.

Bakan Hasan, Vali Aksoy'a üzerinde kelebek olan anı objesi, Aksoy da Hasan'a vazo takdim etti.

Ziyarette, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago da hazır bulundu.