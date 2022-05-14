Kuzey Makedonya'nın tek kadın kaptan pilotu için "gökyüzü bile sınır değil" - Son Dakika

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Katerina Kaystorovska'nın uçuş hazırlıkları

AA ekibiyle birlikte gerçekleştirilen uçuş

Üsküp semalarından görüntüler

Katerina Kaystorovska ile röportaj - Katerina Kaystorovska:

"Hiçbir gösteriş olmadan dünyanın en iyi ofisine sahip olduğumu söyleyebilirim. 10 bin metrede ofisim var. Gün doğumları beni mutlu ediyor"

ÜSKÜP - EDİTA ZEKJIROVIKJ - Kuzey Makedonya'nın tek kadın kaptan pilotu Katerina Kaystorovska, pilot olma serüveninin önyargı, ayrımcılık ve güvensizlikle dolu olduğunu ancak yeterince istek olduğu zaman "gökyüzünün bile sınır olmadığını" belirtti.

Anadolu Ajansı (AA) ekibiyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp semalarında tek pervaneli küçük uçakla yolculuğa çıkan 47 yaşındaki Kaystorovska, çocukluk hayali olan pilot olma yolunda aldığı eğitim, bu yönde gösterdiği azim, İsveç'in başkenti Stockholm'de aldığı "Boeing 737" tipi uçak eğitimi ve karşılaştığı zorluklarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kuzey Makedonya'nın tek kadın kaptan pilotu olduğunu, Boeing "737" ve "777" tipi uçaklar kullandığını belirten Kaystorovska, "Uzun yıllardan beri uçuyorum. Küçüklükten itibaren uçma tutkum vardı. Babam, beni ( Sırbistan'ın) Virşaç Pilot Akademisine götürdüğünde 15 yaşımda uçmaya başladım. Buradan da mezun oldum." ifadesini kullandı.

Kaystorovska, pilotluk eğitiminin, dönemin şartlarından dolayı uzun ve kademeli sürdüğünü aktararak, lise eğitimi için Bosna Hersek'teki Rajlovac Pilot Akademisine kayıt yaptırmak istediği sırada o yıl pilot eğitimi için kadın adayların kabul edilmediğini öğrenmesinin bu yönde karşılaştığı ilk engel olduğunu vurguladı.

"10 bin metrede ofisim var"

Hayatına devam ettiğini ve liseye kaydını yaptırdığını anlatan Kaystorovska, "Bir gün babam 'Politika Ekspres' dergisiyle geldi ve bana dedi ki; 'Kate, pilot olma fikrin hala duruyor mu? Ben de 'Evet' dedim. O sırada 90'lı yıllarda kadınlara, dünyanın en iyilerinden biri olan JAT Pilot Okulunun bir parçası olma olanağının sağlandığını okudum." diye konuştu.

Kaystorovska, Balkan bölgelerinde yaşanan savaşlar ve eğitim finansmanı sağlama noktasında yaşadığı zorluklar sebebiyle eğitimine birkaç kez ara verdiğinin altını çizerek, hiçbir olayın, hedefine ulaşma yolunda mücadele etme kararına etki etmediğini dile getirdi.

Uçmanın kendisi için tutku, aşk ve tam özgürlük hissi olduğuna işaret eden Kaystorovska, "Hiçbir gösteriş olmadan dünyanın en iyi ofisine sahip olduğumu söyleyebilirim. 10 bin metrede ofisim var. Gün doğumları beni mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İlk kez kendi başıma uçtuğum zaman gülmeye, ağlamaya başladım"

Kaystorovska, uçuş sırasında birçok ilginç anı biriktirdiğine değinerek, kilometrelerce seyahat edip sayısız yerlere gittiğini ancak ilk gerçekleştirdiği uçuşun her zaman en güzeli olarak kalacağını vurguladı.

Pilot olarak belirlediği hedeflerine ulaştığı ve havacılıkta çeşitli unvanlara sahip olduğu için mutlu olduğunu vurgulayan Kaystorovska, "İlk kez kendi başıma uçtuğum zaman belirli bir yüksekliğe ulaştığımda şarkı söylemeye, gülmeye, ağlamaya başladım. Gelincik gibi kırmızı oldum. 15 yaşımda olduğum o anda, hayatımda ne yaptığımın farkında bile olmadığımı düşünüyorum. O, benim en güzel uçuşumdu." diye konuştu.

"Hayallerinin Boeing'i" olarak nitelendirdiği eğitim için e-mail aldığı anın da unutulmaz bir an olduğunu aktaran Kaystorovska, "Katar Havayollarının bir parçası olmak için seçildiniz ve Boeing '777' eğitimi için sizlere sponsorluk sağlanıyor'. Bunlar hayatta hiçbir zaman unutulmayacak anlar." ifadelerini kullandı.

Kadın pilot olmanın hiç de kolay olmadığını, önyargı, ayrımcılık ve güvensizlikle dolu olduğunu söyleyen Kaystorovska, ancak tüm bunların, daha da başarılı olması ve Sabiha Gökçen ile Amelia Earhart gibi mücadele etmesi için kendisini teşvik ettiğini belirtti.

Genç nesillere seslenen Kaystorovska, her meslekteki başarının zorluk ve engellerle dolu uzun bir yolculuk olduğunu ancak yeterince istek duyulduğu zaman hiçbir şeyin imkansız olmadığını, "gökyüzünün bile sınır olmadığını" kaydetti.