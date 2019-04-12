Lastik Bot ile Ölümüne Yolculuk... 9'u Çocuk 29 Filistin Uyruklu Göçmen Sahil Güvenlik Ekiplerince...
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Lastik bot ile ölümüne yolculuk... 9'u çocuk 29 Filistin uyruklu göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı Aydın Didim ilçesinde şişme lastik bot ile kaçmaya çalışan 9'u çocuk 29 Filistin uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 02:06 Kaynak: İHA
Lastik bot ile ölümüne yolculuk... 9'u çocuk 29 Filistin
uyruklu göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı Aydın Didim
ilçesinde şişme lastik bot ile kaçmaya çalışan 9'u çocuk 29 Filistin uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
AYDIN - Aydın Didim ilçesi Tekağaç Burnu önlerinde şişme lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan
adalarına kaçmaya çalışan 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
Harekat merkezinden Didim Tekağaç açıklarında şişme lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarının ardından bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı'na bağlı bot ihbarın yapıldığı bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik botu belirtilen bölgede şişme lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen ile karşılaştı. Lastik botta 13 erkek, 7 kadın ve 9'u çocuk olmak üzere 29 Filistin uyruklu düzensiz göçmen ve şişme lastik bot Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Didim'deki bir marinaya getirildi.
Düzensiz göçmenler ile ilgili yasal işlemlerin yapılması için buradan Didim emniyet Müdürlüğü'ne, oradan da Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi.
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