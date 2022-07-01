LASTİK BOTTA DOĞUM YAPAN KAMERUNLU KADIN O ANLARI ANLATTI - Son Dakika
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LASTİK BOTTA DOĞUM YAPAN KAMERUNLU KADIN O ANLARI ANLATTI

01.07.2022 23:11

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca lastik botla geri itilen 28 kaçak göçmen arasında bulunan ve deniz ortasında doğum yaptığı belirlenen Kamerun uyruklu Agol Tchabda (32), eşi Dubi Tchabda ile yaşadıkları o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca lastik botla geri itilen 28 kaçak göçmen arasında bulunan ve deniz ortasında doğum yaptığı belirlenen Kamerun uyruklu Agol Tchabda (32), eşi Dubi Tchabda ile yaşadıkları o anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Agol Tchabda doğum yaparken kardeşinin kendisine yardım ettiğini belirtip, "Çok zordu. Bebeğini kucağıma aldığım için çok mutluyum" dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dün saat 05.00 sıralarında Didim açıklarında bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 28 kaçak göçmeni kurtardı. Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Kamerun uyruklu Agol Tchabda'nın denizin ortasında doğum yaptığı anlaşıldı. Anne ve yeni doğan erkek bebekle birlikte 28 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

ANNE VE BEBEĞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yeni doğum yapan Agol Tchabda ile 'Joel' adı verilen 3,5 kilo ağırlığındaki bebeği Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada sağlık kontrolünden geçirilen anne ile bebeğin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrollerin ardından Agol Tchabda ve bebeği Joel, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

'DOĞUM YAPARKEN KARDEŞİM YARDIM ETTİ'

Hastane odasında basın mensuplarına yaşadıklarını anlatan Agol Tchabda, İzmir Basmane'den Yunanistan'a geçmek için yola çıktıklarını ve hamile olarak lastik bota bindiğini söyledi. Tchabda, şöyle devam etti:

"Yunanistan sınırına ulaştığımızda içinde olduğumuz botu vurdular. Polisi çağırdılar. Polis bize 'susun ve geri dönün' diye bağırdı. Bizi Türk sınırlarına doğru ittiler. Yeni doğmuş bebeğim vardı yanımda, yere çöktüm ve 'bize yardım edin' diye bağırdım. Botun içindeyken kendimi kötü hissediyordum. Doğum yaparken kardeşim bana yardım etti. Çok zordu. Yunanistan'a geçen eylül ayından itibaren birkaç kez geçmeye çalıştık. Ancak her defasında geriye itildik" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Kamerunlu kadın, Türk devletine teşekkür etti.

'1,5 SAAT DENİZİN ORTASINDA KALDIK'

Dubi Tchabda ise, "Yunan jandarması geldi ve biz de 'yardım edin' diye bağırdık. 'Hayır' dediler. Yaptıkları tek şey bizi itip, kakmak oldu. Bizi denizin ortasında bıraktılar. Denizin ortasındaydık. 1,5 saat sonra güvenlik geldi. Onları aramıştık. Yunan güvenlik güçleri bizi Türkiye sınırına doğru itti. Türk sularında bizi kurtarmaya geldiler. Ambulansı aradılar. Deniz ortasında doğum yapan eşim ve bebeğini alıp hastaneye götürdüler. Çok mutluyum. Türk güvenlik güçleri, doktorlar bizi yalnız bırakmadı. Her şeyimizle ilgilendiler. Çok iyiydi. Eşime sahip çıktılar. Her şey yolunda" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Kamerun, Didim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LASTİK BOTTA DOĞUM YAPAN KAMERUNLU KADIN O ANLARI ANLATTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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