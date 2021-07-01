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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

01.07.2021 09:13
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 81, Meksika'da 244, Arjantin'de 638, Kolombiya'da 610, Peru'da 89, Şili'de 56, Bolivya'da 65, Paraguay'da 132, Guatemala'da 68, Uruguay'da 35 ve Honduras'ta 25 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 81 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 518 bin 66'ya, 43 bin 836 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 18 milyon 557 bin 141'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 727 bin 348 vaka ve 127 bin 681 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 858 bin 632 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 244 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 105 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 233 bin 47'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 519 bin 269'a, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 530'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 638 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 94 bin 304'e, 22 bin 673 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 470 bin 374'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 76 bin 921 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 610 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 106 bin 544'e çıktı.

Son 24 saatte 27 bin 908 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 240 bin 982'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 936 bin 156'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 89 kişi yaşamını yitirdi ve 1514 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 52 bin 65'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 192 bin 331'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 12 bin 397'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 56 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 32 bin 545'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 148 artışla 1 milyon 555 bin 902'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 494 bin 284'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 1 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 439 bin 624'e, can kaybı sayısı 16 bin 767'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 360 bin 926'ya çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 132 kişi hayatını kaybetti, 1693 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 423 bin 282'ye, can kaybı sayısı 12 bin 895'e, sağlığına kavuşanların sayısı 370 bin 655'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, salgında son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 215'e, vaka sayısı 909 artışla 293 bin 583'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 264 bin 426 kişi iyileşti.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 bin 593'e, vaka sayısı 1172 artışla 369 bin 350'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 348 bin 489 kişi iyileşti.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti ve 691 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 262 bin 760'a, can kaybı sayısı 7 bin 5'e, sağlığına kavuşanların sayısı 92 bin 454'e çıktı.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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