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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

27.07.2021 10:10
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 578, Meksika'da 171, Arjantin'de 384, Kolombiya'da 314, Peru'da 50, Şili'de 93, Paraguay'da 48 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 578 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 550 bin 502'ye, 18 bin 999 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 707 bin 662'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 4 milyon 3 bin 549 vaka ve 137 bin 273 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 398 bin 567 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 171 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 920 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 238 bin 595, toplam vaka sayısı 2 milyon 754 bin 438 ve iyileşenlerin rakamı 2 milyon 160 bin 130 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 384 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 104 bin 105'e, 12 bin 555 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 859 bin 170'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 508 bin 137 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 314 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 119 bin 182'ye çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 503 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 736 bin 349'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 505 bin 112'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 50 kişi yaşamını yitirdi ve 291 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 105 bin 5'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 195 bin 973'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 70 bin 810'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 93 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 35 bin 119'a çıktı. Vaka sayısı 1165 artışla 1 milyon 610 bin 345'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 564 bin 777'ye ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 48 kişi öldü, 561 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 449 bin 902, can kaybı sayısı 14 bin 701 ve sağlığına kavuşanların sayısı 414 bin 125 olarak açıklandı.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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