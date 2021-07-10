Lavrov: "Rusya, gelişmeler Afganistan topraklarında yaşandığı müddetçe hiçbir şey yapmayacak" - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da Taliban'ın sınır bölgelerinde kontrolü sağlamasına yönelik, "Rusya, gelişmeler yalnızca Afganistan topraklarında yaşandığı müddetçe hiçbir şey yapmayacak" dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Taliban heyetinin Moskova'daki temaslarına yönelik, "Bu görüşmeler gerekliydi" dedi.

ABD ve NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmeye başlamasıyla Taliban'ın ülkedeki ilerleyişini hızlandırması birçok ülkede endişelere yol açtı. Rusya'nın başkenti Moskova'da Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile basın toplantısı gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'daki son gelişmeleri ve Rusya'nın tutumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Rusya, gelişmeler yalnızca Afganistan topraklarında yaşandığı müddetçe hiçbir şey yapmayacak. Tüm Afganların sözle destek verdiği siyasi sürecin bir an önce başlaması için ısrarlı çağrılarımızı tekrarlamaktan başka adım atmayacağız" dedi.

"Afganistan'daki tehditlere karşı derhal tepki verilecek"

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov da Taliban'ın ilerleyişi ve Afganistan'daki son duruma ilişkin, "Afganistan'da, Rusya'ya karşı bir meydan okuma ve tehdidin ortaya çıktığını biliyorsunuz. Elbette ki Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi olarak buna hızlıca yanıt vermeliyiz" diye konuştu. Taliban'a karşı Afgan hükümeti ile düzenli temaslarda bulunduklarını belirten Venediktov, "Ülkede kötüleşen duruma karşı onlara destek vermeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Taliban'ın Afganistan'da ilerleyişinin ne kadar süreceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Venediktov, "Taliban'ın Afganistan'daki etkisi artıyor ancak ülkenin tüm topraklarında hakimiyet kuracakları konusunda fikir beyan etmek için çok erken. Çünkü aktif olarak eylemler devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Taliban ile temaslar gerekliydi"

Taliban heyeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov arasında dün Moskova'da yapılan istişareler hakkında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Tabi ki Vladimir Putin'in bilgisi var" dedi. Taliban heyeti ile Moskova'da yapılan istişarelerin gerekli olduğuna vurgu yapan Peskov, "Afganistan'daki durumun çok gergin bir noktaya gelmiş olması nedeniyle bu temaslar gerekliydi. Afganistan- Tacikistan sınırındaki durumun ne yönde ilerlediği de açık. Bu görüşmeler gerekliydi" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA