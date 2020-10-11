Libya'da Hafter tarafından alıkonulan 2 Türk, Türkiye'ye gelince sevinçten yerleri öptü - Son Dakika

Libya'nın Sirte şehrinde Hafter güçleri tarafından alıkonulan Yusuf Gürün ve Vahit Kiraz, Misrata Başkonsolosluğu ve İHH İnsani Yardım Vakfı ve Misrata Kızılay Şubesi koordinasyonu ile kurtarılarak gece saatlerinde Türkiye'ye getirildi. Gece saatlerinde İstanbul Yeni Havalimanına iniş yapan 2 Türk vatandaşını İHH İnsani Yardım Vakfı yetkilileri karşıladı.

İLK İŞLERİ YERİ ÖPMEK OLDU

Yaklaşık 8 aydır alıkonulan Türk vatandaşları kendisini görüntüleyen gazetecilerin, "En çok neyi özlediniz?" sorusuna yeri öperek cevap verdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yusuf Gürün, "Bir girdaptan çıktık, bir cehennemden çıktı. Çok şükür devletimizden Allah yokluklarını vermesin. Libya Konsolosluğumuz olmak üzere, Libya Kızılay'ı olmak üzere, İHH İnsani Yardım Vakfından Taner Ağabeyim olmak üzere bize emeği geçen tüm arkadaşların hepsinden Allah razı olsun. Artık bu saatten sonra evimize kavuşacağız. Daha ne anlatılabilir ki yeri öpeceğim. Yoksa mümkün değil biz çıkamazdık. Halen orada arkadaşlarımız da var. Şu anda oradaki arkadaşlarımız çok zor durumda. Onların bir an önce devletimiz tarafından kurtarılacağından eminiz. Onlardan da güzel haberler bekliyoruz. Allah nasip ederse memleketimiz Adana'ya gideceğiz" dedi.

"ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"

İHH İnsani Diplomasi Koordinatörü Taner Altun da değerlendirmelerde bulundu ve "Hamdolsun sağ salim geldiler, Allah bir daha yaşatmasın. Uzun ve zorlu bir süreçti. Çok sıkıntı ile karşılaştık. Sirte'den de çıktıkları zaman da bir hafta bir sıkıntı yaşadılar. Oradan da çıkmaları için bayağı çalışmamız oldu. Özellikle, Misrata Başkonsolosumuz Gürkan Beye, Libya Misrata Kızılay Şubesi çalışanları ve Şube Başkanı Necip Beye ve ismini sayamayacağım diğer Libya'lı arkadaşlarımıza ve bu konudaki çalışmamızda insan diplomasi birimi olarak çalışma arkadaşlarımızın verdiği destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah bir daha bu durumu kimseye yaşatmasın" ifadelerini kullandı.