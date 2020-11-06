Ligde galibiyete hasret kalan Antalyaspor, Kasımpaşa maçına odaklandı - Son Dakika

Ligde galibiyete hasret kalan Antalyaspor, Kasımpaşa maçına odaklandı

06.11.2020 11:11
Ligde galibiyete hasret kalan Antalyaspor, Kasımpaşa maçına odaklandı, System.String[]

Süper Lig'de dört haftadır galip gelemeyen Fraport TAV Antalyaspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçtan galibiyetle ayrılıp, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig'de dört haftadır galip gelemeyen Fraport TAV Antalyaspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçtan galibiyetle ayrılıp, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Bu sezon ligdeki son galibiyetini 3. haftada ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek elde eden kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, 8. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacakları maçı önemsediklerini söyledi.

Kasımpaşa maçının kendileri için önemini çok iyi bildiklerini anlatan Süğlün, çalışmaları bu doğrultuda yürüttüklerini dile getirdi.

Alacakları galibiyetlerle taraftarları da mutlu etmek istediklerini vurgulayan Süğlün, şöyle devam etti:

"Kasımpaşa çok etkili ve kaliteli bir takım. Onların hocası daha belli olmadı. Genelde skorları hocalar belirlemiyor. Daha çok isteyen, daha iyi konsantre olan ekipler kazanıyor. Bizim kadromuz da çok kaliteli. Fenerbahçe maçında bunu gördük. Üç puana ihtiyacımız var. İnşallah bu hafta Fair-Play'in hakim olduğu, kırmızı kartın çıkmadığı, Antalyaspor'un galip geldiği bir maç olur."

Hakem tepkisi

Süğlün, bu sezon son üç haftada kırmızı kartla oyun dışına gönderilen dördüncü oyuncularının Adis Jahovic olduğunu hatırlatıp, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Fenerbahçe mücadelesinde Jahovic'in pozisyondaki niyetinin kırmızı kartlık olmadığını savunan Süğlün, "Hakem hataları yine nüksetti. Pozisyon gereği görülmüş bir kırmızı kart ama aynısı Fenerbahçe'ye verilmiyor. Bu da aradaki fark. Acaba aynı pozisyonda Jahovic yerine Fenerbahçelibir oyuncu olsaydı, direkt kırmızı kart çıkar mıydı? Valencia'nın yaptığı hareket, Jahovic'in yaptığından daha sertti. VAR'a bile gidilmedi." ifadelerini kullandı.

Ligin 4. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0, 6. haftada dış sahada Medipol Başakşehir'e 5-1, 7. haftada iç sahada Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Antalyaspor, 5. haftada konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Akdeniz ekibi, ligde ilk 7 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 11. sırada yer aldı.

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ligde galibiyete hasret kalan Antalyaspor, Kasımpaşa maçına odaklandı - Son Dakika Spor


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