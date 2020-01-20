"Lillian'ın İtirafları" Maltepe'de izleyiciyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Lillian'ın İtirafları' Maltepe'de izleyiciyle buluştu - Son Dakika

"Lillian'ın İtirafları" Maltepe'de izleyiciyle buluştu

6 saat önce

Tiyatro Dünyası Oyuncuları, "Lillian'ın İtirafları" isimli komedi oyunuyla Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Tiyatro Dünyası Oyuncuları, "Lillian'ın İtirafları" isimli komedi oyunuyla Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı. 1962 yılında zaman yolculuğuna çıkılan oyunda Hollywood'un yaşayan efsanesi Lillian Lamour'ın öyküsü izleyicilerle buluştu. Billy Van Zandt ve Jane Milmore'un yazdığı, Can Törtop'un yönettiği oyunda Hollywood'da büyük bir sırrın açığa çıkmasının komik öyküsü anlatıldı. Oyunda rol alan Berke Hürcan, Celal Belgil, Ümmühan Kıldiş ve Can Törtop izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. 1960'lu yıllara ait kostümlerle sahne alan oyuncular, farklı karakterlere büründükleri rolleriyle tiyatroseverlerin alkışlarını topladı. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Türkan Saylan, Hollywood, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:07 Kaynak: İHA
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