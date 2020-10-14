Limonun kilosu 1,5 TL'ye düştü - Son Dakika

Limonun kilosu 1,5 TL'ye düştü

14.10.2020 08:35
Limonun kilosu 1,5 TL'ye düştü, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde hasadın başladığı Eylül ayında kilosu 3,5 TL olan limon fiyatları, dalında 1,5 TL'ye kadar düştü.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde hasadın başladığı Eylül ayında kilosu 3,5 TL olan limon fiyatları, dalında 1,5 TL'ye kadar düştü. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Rusya, Ukrayna, Romanya, Irak gibi ülkelerden talebin azalması üzerine fiyatların düştüğünü ve üreticinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Türkiye'nin limon deposu olarak bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadının yapıldığı Eylül ayında, kilosu 3,5 TL'den satılan limonun fiyatı, dalında 1,5 TL'ye kadar düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre de Eylül ayında fiyatı en çok düşen ürün limon oldu. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, özellikle Rusya, Ukrayna Romanya ve Irak gibi ülkelerden talebin azalmasıyla, limon fiyatlarındaki düşüşün üreticisini üzdüğünü söyledi. Şahin, çiftçilerin daha fazla zor durum yaşamaması için talebin yükselmesini beklediklerini kaydetti.

Erdemli'de limon üreticisi Murat Aksun, "Limon fiyatları hasadın başında çok iyiydi. Şu anda fiyatlar düşmeye başladı. Limon tam çiftçiden çıkmaya başladı, limon fiyatları düştü. Masraflarımız yüzde 100 arttı. Ama fiyatlarımız dalında 1,5- 1,8 TL civarında satılıyor. Biz üretici olarak limonun kilosunun 3,5 – 4 TL civarında bekliyorduk ama olmadı. İnşallah devlet büyüklerimiz dertlerimize çare olurlar" dedi.'İHRACAT AZALDI'

Limon tüccarı Halil Aksu ise ""Daha önceleri dalında kilosunu 3,5 TL ye kadar üreticiden aldığımız limonun kilosu şu anda 1,5 TL'ye kadar düştü. Biz tüccar olarak almış olduğumuz bahçelerden zarar ediyoruz. İhracat zayıfladı ve talep azaldı. İnşallah talep artar, ihracat artar üreticinin yüzü güler" diye konuştu.


Limonun kilosu 1,5 TL'ye düştü
Limonun kilosu 1,5 TL'ye düştü
Limonun kilosu 1,5 TL'ye düştü
Limonun kilosu 1,5 TL'ye düştü
Limonun kilosu 1,5 TL'ye düştü
Limonun kilosu 1,5 TL'ye düştü
Limonun kilosu 1,5 TL'ye düştü
Limonun kilosu 1,5 TL'ye düştü

Türk Lirası, Erdemli, Mersin, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Limonun kilosu 1,5 TL'ye düştü - Son Dakika

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