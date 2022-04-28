Lise öğrencileri "Bir Gelibolu Kahramanı: Yusuf Kenan" belgeselini izledi - Son Dakika
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Lise öğrencileri "Bir Gelibolu Kahramanı: Yusuf Kenan" belgeselini izledi

28.04.2022 15:34
Lise öğrencileri "Bir Gelibolu Kahramanı: Yusuf Kenan" belgeselini izledi

Kayseri'de Sümer Fen Lisesi ile Behice Yazgan Kız Lisesi öğrencileri, Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen etkinlikte "Bir Gelibolu Kahramanı: Yusuf Kenan" adlı belgeseli izledi.

Kayseri'de Sümer Fen Lisesi ile Behice Yazgan Kız Lisesi öğrencileri, Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen etkinlikte "Bir Gelibolu Kahramanı: Yusuf Kenan" adlı belgeseli izledi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Destanı'nın 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, oda tarafından "Bir Gelibolu Kahramanı: Yusuf Kenan" belgeseli öğrencilerle buluşturuldu.

Türk bayraklarıyla donatılan M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'ndaki etkinliğe KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci, lise yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Kendisinin de Sümer Lisesi mezunu olduğunu belirten Başkan Gülsoy, "Gençler bizim geleceğimiz. Bugün burada Çanakkale ruhunu bir kez daha kalplerimizde yaşayacağız. Gençliğimizi de bu şuurla yetiştireceğiz. Allah bu vatana onlar gibi sadakatle hizmet etmeyi nasip etsin." İfadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından katılımcılar belgeseli izledi.

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Yusuf Kenan, Çanakkale, Kayseri, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lise öğrencileri 'Bir Gelibolu Kahramanı: Yusuf Kenan' belgeselini izledi - Son Dakika


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