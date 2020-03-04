Lise öğrencilerinden "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencilerinden 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' - Son Dakika

Lise öğrencilerinden "Şehitlere Saygı Yürüyüşü"

6 saat önce

Kütahya'da bir grup lise öğrencisi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" yaptı.

Kütahya'da bir grup lise öğrencisi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" yaptı.

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 160 öğrenci, okul idaresinin izni ile öğretmenlerinin öncülüğünde, Alipaşa Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki okul binası önünde bir araya geldi.

50 metrekarelik Türk bayrağı açan liseli gençler, "Askere uzanan eller kırılsın", "Her Türk asker doğar" sloganları atarak Hava Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Lisenin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Ömer Faruk Çakır, İdlib şehitlerinden olan ve geçen pazar Kütahya'da son yolculuğuna uğurlanan Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Okulun edebiyat öğretmenlerinden Fatih Ölçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin talebi üzerine bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Yürüyüş ve şehitlik ziyaretine 11'inci sınıf öğrencilerinin katıldığını belirten Ölçen, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin bize, 'Hocam şehitlerimize olan vefa borcumuzu nasıl ödeyebiliriz?' şeklindeki talepleri doğrultusunda, şehitlik ziyareti yapıp onlara dua edebileceğimizi söyledik. Okul idaremiz ve velilerimizin izinleriyle buraya geldik. Oldukça duygulandığımız bir ortam oluştu. Vatanımız için canlarını feda eden yiğitlerimiz için ne yapsak azdır. Bugün dua için buradayız, görev verilmesi halinde askerlerimizin yanında mücadele de ederiz."

Etkinlik, öğrencilerin şehitler için dua etmesiyle sona erdi.

Lise öğrencilerinden Şehitlere Saygı Yürüyüşü

Kütahya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:09 Kaynak: AA
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