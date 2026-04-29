Lise öğrencisinden dev sistem! Yüzlerce telefonla sahte etkileşim ağı kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lise öğrencisinden dev sistem! Yüzlerce telefonla sahte etkileşim ağı kurdu

Haberin Videosunu İzleyin
Lise öğrencisinden dev sistem! Yüzlerce telefonla sahte etkileşim ağı kurdu
29.04.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Lise öğrencisinden dev sistem! Yüzlerce telefonla sahte etkileşim ağı kurdu
Haber Videosu

Tokyo’da 18 yaşındaki bir lise öğrencisinin 1000’den fazla telefonla kurduğu sahte etkileşim sistemi, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Genç, bir dakikadan kısa sürede binlerce izlenme artırabildiğini belirtirken, ortaya çıkan görüntüler dijital platformlardaki manipülasyon riskini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu tür yöntemlerin hem güvenilirliği zedelediğini hem de haksız rekabete yol açtığını vurguluyor.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşayan 18 yaşındaki bir lise öğrencisinin kurduğu “sahte etkileşim çiftliği” sosyal medyada gündem oldu. Genç, yüzlerce hatta binin üzerinde akıllı telefonu aynı anda kullanarak sosyal medya paylaşımlarının izlenme ve etkileşim sayılarını yapay şekilde artırdığını açıkladı.

Paylaşılan görüntülerde, raflara dizilmiş çok sayıda telefonun aynı anda aktif şekilde çalıştığı görülüyor. Sistem üzerinden farklı hesaplar aracılığıyla içeriklere toplu şekilde izlenme ve etkileşim sağlanıyor. Genç, yalnızca bir dakika içinde bir paylaşımın görüntülenme sayısını 8 bin artırabildiğini iddia etti.

“İSTEDİĞİM HER METRİĞİ ANINDA ARTIRABİLİRİM”

Genç girişimci, kurduğu sistem sayesinde takipçi, beğeni ve izlenme gibi metrikleri hızlı şekilde yükseltebildiğini belirterek, “İstediğim herhangi bir metriği anında artırabilirim” ifadelerini kullandı. Bu sistemin, özellikle sosyal medya fenomenleri ve dijital pazarlama alanında haksız rekabete yol açabileceği değerlendiriliyor.

“DEAD INTERNET THEORY” TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Olayın ortaya çıkmasının ardından, internetin büyük ölçüde botlar ve sahte etkileşimlerle dolu olduğu iddiasını savunan “Dead Internet Theory” yeniden tartışılmaya başlandı. Uzmanlar, bu tür sistemlerin dijital platformlardaki güvenilirlik sorununu derinleştirdiğine dikkat çekiyor.

YASAL VE ETİK TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Sahte etkileşim üretimi birçok platformun kullanım şartlarına aykırı olsa da, bu tür sistemlerin yaygınlaşması denetim mekanizmalarının yetersizliğini de gözler önüne seriyor. Uzmanlar, bu tür faaliyetlerin reklam sektöründen bireysel içerik üreticilerine kadar geniş bir alanda ekonomik ve etik sorunlar yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

Son Dakika Japonya Lise öğrencisinden dev sistem! Yüzlerce telefonla sahte etkileşim ağı kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 14:00:35. #7.13#
SON DAKİKA: Lise öğrencisinden dev sistem! Yüzlerce telefonla sahte etkileşim ağı kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.