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Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı - Son Dakika

Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı

24.12.2021 13:01

Aydın'da 16 yaşında Ceren Naz Ş. 8. kattaki evlerinin balkonundan atlayıp yaşamına son verdi. Bu sırada kendisiyle birlikte evde olan ve balkona çıkıp atlamaya kalkışan 16 yaşındaki İran uyruklu arkadaşı Y.M. ise polis ve okuldaki psikolojik, rehberlik ve danışmanlık öğretmeni tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Dün saat 17.00 sıralarında Efeler Mahallesi, 1427 Sokak'taki Onur Sitesi'nde Aydın Sosyal Bilimler Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ceren Naz Ş. ile bir kolejde öğrenim gören arkadaşı İran uyruklu Y.M., öğle arasında okuldan kaçtı. Kolej yetkilileri, Y.M.'nin olmadığını fark edinci ailesini aradı. Ancak ailesi kızlarının yanlarında olmadığını bildirince okul yönetimi, polise haber verdi.

BİRİ İNTİHAR ETTİ, DİĞERİ VAZGEÇİRİLDİ

Polis Y.M.'yi ararken, annesiyle birlikte yaşadığı belirtilen Ceren Nazlı Ş.'nin 8'inci kattaki evlerinin balkonundan atladığı haberi geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri, Y.M.'yi de aynı balkonda intihar girişiminde buldu. Y.M.'nin okulundaki psikolojik rehberlik ve danışmanlık öğretmeni de olayı haber alıp geldi. Öğretmeni, Y.M.'yi ikna ederek, bulunduğu yerden indirdi.

KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ceren Naz Ş., ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ceren Naz Ş., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Balkondan atlayan liseli öldü, arkadaşı son anda kurtarıldı

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bir süre önce eşinden boşanan, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan Ceren Naz'ın annesi Ceylan Akyüz, hastane önünde kızının ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Ceylan A. "Kızımı soğuk topraklara koyamam. Veremem, kızımızı kimselere" diyerek sinir krizi geçirdi. Hastane önüne gelen Ceren Naz'ın okul arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ceren Naz Ş.'nin intihar nedenini araştırıyor.

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İntihar, Aydın, Polis, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı - Son Dakika
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