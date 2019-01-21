Son Dakika Haberleri: Liseli Mehmet Kalp Krizinden Öldü

Liseli Mehmet Kalp Krizinden Öldü

1 saat önce

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde doğuştan kalp hastası olan lise öğrencisi Mehmet Gürsoylar (16), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Liseli Mehmet Kalp Krizinden Öldü, System.String[]
DENİZLİ'nin Kale ilçesinde doğuştan kalp hastası olan lise öğrencisi Mehmet Gürsoylar (16), kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gürsoylar'ın kalp nakli için 20 yaşına girmeyi beklediği öğrenildi.

Doğuştan kalp hastası olan, Kale Ethem Özsoy Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Gürsoylar, dün evde aniden fenalaştı. Ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürsoylar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlenen Mehmet Gürsoylar'ın ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Kalp nakli için 20 yaşına girmesi beklenirken yaşamını yitiren Gürsoylar için bugün ikindide Kale Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılanlar gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Gürsoylar, kılınan namazın ardından Kale Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:28 Kaynak: DHA

Denizli, Kale, Güncel
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